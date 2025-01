Nintendo Switch 2: Neue Konsole enthüllt, erscheint 2025

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Nintendo hat heute offiziell die Nintendo Switch 2 Konsole enthüllt, die in diesem Jahr eingeführt wird.

Endlich hat sich auch Nintendo dazu entschlossen, seine neue Konsole zu enthüllen, nachdem Monate zahlreiche Leaks vorausgegangen waren.

In einem First Look-Trailer zeigt sich die Nintendo Switch 2 auch von all seinen Seiten, wie ihr weiter unten sehen könnt.

Die Nintendo Switch 2 spielt sowohl exklusive Spiele für die Switch 2, als auch Spiele des Vorgängers ab. Sie ist mit physischen und digitalen Spielen der Nintendo Switch 1 kompatibel, wobei es auch Ausnahmen geben mag.

Mitglieder von Nintendo Switch Online können den Service auch auf der Nintendo Switch 2 Konsole nutzen.

Nintendo wird am 2. April 2025 in einer Nintendo Direct einen tieferen Einblick in die neue Konsole geben.