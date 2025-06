Nintendo Switch 2: Neue Konsole weltweit eingeführt

Heute hat Nintendo mit Nintendo Switch 2 seine erste brandneue Spieleplattform seit acht Jahren und mit Mario Kart World das neueste Mario Kart-Spiel für Konsolen seit über einem Jahrzehnt vorgestellt.

Nintendo Switch 2 bietet neue Möglichkeiten, sich mit Freunden und der Familie zu vernetzen und zu spielen, mit neuen Funktionen und neu gestalteten Online-Funktionen wie GameChat.

Mario Kart World ermöglicht es den Spielern, auf einem riesigen, vernetzten Spielplatz zu fahren, auf dem die Welt ihre Rennstrecke ist.

Darüber hinaus enthält das Nintendo Switch 2-Launch-Programm hochgelobte Titel von Nintendos weltweiten Publishing- und Entwicklungspartnern, wie Split Fiction, Street Fighter 6, Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und mehr.

Zusammen markieren diese neuen Erlebnisse einen Sprung nach vorne in Nintendos Mission, Menschen auf der ganzen Welt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern – alle zusammen, jederzeit und überall.

Außerdem wurde heute ein neuer Nintendo Switch 2 Launch-Trailer veröffentlicht:

Gestern Abend veranstaltete Nintendo das allererste gleichzeitige Launch-Event, das im neu eröffneten Nintendo SAN FRANCISCO und Nintendo NEW YORK mit Aktivierungen im Rockefeller Center stattfand.

Die Fans, die an der Feier von Küste zu Küste teilnahmen, waren unter den ersten, die dieses neue Kapitel der Nintendo-Spiele einläuteten.

Die Veranstaltung erreichte ihren Höhepunkt, als die ersten Systeme und Spiele um 9 p.m. PT in San Francisco und 12 a.m. ET in New York verkauft wurden.

Auf jeder Veranstaltung gab es Fototermine und Gameplay für die Nintendo Switch 2 Launch-Spiele wie Mario Kart World und Titel von Nintendos weltweiten Publishing- und Entwicklungspartnern.

Nintendo Switch 2 baut auf den Grundlagen des Nintendo Switch-Systems auf und bietet eine Vielzahl von neuen Funktionen und Verbesserungen, darunter:

Neue soziale Fähigkeiten mit dem eingebauten Mikrofon und der neuen Online-Funktion GameChat, mit der bis zu 12 Freunde und Familienmitglieder Spiele spielen und sich unterhalten können, als wären sie alle im selben Raum, auch wenn sie meilenweit voneinander entfernt sind. Ihr könnt auch mit bis zu vier Personen videochatten, wenn ihr eine kompatible USB-C-Kamera anschließt, z. B. die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich).

Leistungsstarke CPU und GPU für eine verbesserte Grafik und Leistung.

Ein großer eingebauter 7,9-Zoll-LCD-Bildschirm, der in Full HD mit 1080p anzeigt.

Joy-Con 2-Controller, die magnetisch am System befestigt werden. Neue Maussteuerungen sind auch möglich, indem man sie über Oberflächen wie eine Tischplatte oder sogar den Schoß in kompatiblen Spielen schiebt.

256 GB Speicherkapazität – achtmal so viel wie bei der Nintendo Switch (ein Teil davon ist für das System reserviert).

USB-C-Anschlüsse an der Ober- und Unterseite des Systems und ein frei verstellbarer Ständer zum Spielen und Aufladen im Tischmodus.

Klare Audioqualität und räumlicher 3D-Sound im Handheld- und Tabletop-Modus.

Ein neues Dock, das es der Nintendo Switch 2 ermöglicht, Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K auszugeben oder Spiele mit bis zu 120 fps in unterstützten Spielen auf kompatiblen Displays oder Fernsehern zu spielen.

Die VRR-Technologie (Variable Refresh Rate), die im Handheld-Modus verfügbar ist, sorgt dafür, dass Spiele nahtlos weiterlaufen, indem sie Bildaussetzer und Flackern verhindert.

Barrierefreie Funktionen zur Unterstützung einer breiten Palette von Spielstilen.

Kostenlose Updates zur Verbesserung des Spielerlebnisses auf dem Nintendo Switch 2-System werden auch für ausgewählte Nintendo Switch-Spiele verfügbar sein.

Wenn ihr eure Nintendo Switch 2 mit dem Internet verbindet und eine Systemaktualisierung durchführt, könnt ihr kostenlose Updates für ausgewählte Spiele herunterladen, die die Grafik verbessern oder Unterstützung für verschiedene Funktionen hinzufügen können.

Zu diesen Funktionen gehört auch GameShare, bei dem ihr mit einem Nintendo Switch 2-System unterstützte Spiele mit Freunden und Familienmitgliedern teilen könnt – auch wenn diese das Spiel nicht besitzen – und alle gemeinsam spielen können. Der Inhalt dieser kostenlosen Updates ist je nach Spiel unterschiedlich.

Nintendo Switch 2 – Jetzt kaufen:

Zusätzlich zum GameChat und den bestehenden Online-Funktionen mit einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft erhalten Nintendo Switch 2-Besitzer mit einer kostenpflichtigen Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitgliedschaft heute Zugang zu Upgrade-Packs für die Spiele The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Diese Upgrade-Packs ermöglichen es Spielern, die erweiterten Nintendo Switch 2-Editionen beider Titel, ohne zusätzliche Kosten zu genießen, wenn sie die Nintendo Switch-Version der Spiele besitzen.

Darüber hinaus können Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitglieder, die ein Nintendo Switch 2-System besitzen, ab heute auf die neue Nintendo GameCube – Nintendo Classics-Bibliothek mit F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker und SOULCALIBUR II zugreifen, und zwar mit klarerer Bildqualität und höherer Auflösung als bei den Originalversionen.

Außerdem wird ein spezieller kabelloser Controller, der dem originalen Nintendo GameCube-Controller nachempfunden ist, für zahlende Nintendo Switch Online-Mitglieder erhältlich sein.