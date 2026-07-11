Nintendo Switch 2: Neuer Job sorgt für Spekulationen um ein fehlendes Feature

Nintendo Switch 2 könnte in Zukunft doch noch Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR) erhalten. Darauf deutet zumindest eine aktuelle Stellenausschreibung von Nintendo hin, auch wenn das Unternehmen entsprechende Pläne bislang nicht offiziell bestätigt hat.

Gesucht wird ein Senior Engineer, Display (NTD), der an Display-Treibern für aktuelle und zukünftige Produkte arbeiten soll. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Entwicklung der Display-Software, die Einhaltung verschiedener Display-Standards sowie die Erforschung neuer Technologien für kommende Spielkonsolen.

Besonders interessant ist eine der geforderten Qualifikationen: Bewerber sollen über Kenntnisse von Display-Technologien wie HDR und VRR verfügen. Das hat Spekulationen ausgelöst, dass Nintendo an einer zukünftigen Implementierung der variablen Bildwiederholrate arbeitet – entweder für die bestehende Switch 2 per Update oder für eine überarbeitete Hardware beziehungsweise eine kommende Konsolengeneration.

VRR sorgt dafür, dass sich die Bildwiederholrate eines kompatiblen Displays dynamisch an die aktuelle Bildrate anpasst. Dadurch lassen sich Bildrisse (Screen Tearing) reduzieren und ein flüssigeres Spielerlebnis erzielen. Auf der Xbox Series X|S und PlayStation 5 gehört die Technologie bereits seit Längerem zum Funktionsumfang.

Ob die Hinweise aus der Stellenausschreibung tatsächlich auf konkrete Pläne für die Nintendo Switch 2 schließen lassen, bleibt allerdings offen. Nintendo selbst hat sich bislang nicht zu einer möglichen VRR-Unterstützung geäußert.