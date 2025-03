Nintendo Switch 2: NFC, Wi-Fi 6 und mehr technische Details

Jeder weiß inzwischen, wie die Nintendo Switch 2 aussieht, nachdem Nintendo sie nach monatelangen Leaks offiziell im Januar vorgestellt hatte.

Doch was unter der Haube an Technik steckt, will der Hersteller erst bei einer Nintendo Direct am 2. April enthüllen.

Wieder einmal verraten Leaks mehr über die technische Beschaffenheit der Nintendo Switch 2. Die Quelle ist diesmal die Federal Communications Commission (FCC).

Aus den Unterlagen der FCC geht hervor, dass der rechte Joy-Con-Controller NFC unterstützen wird. Dies wird wahrscheinlich der Unterstützung für Amiibo-Figuren dienen, wenn kompatible Spiele der ersten Switch-Konsole gespielt werden.

Weiter verfügt die Nintendo Switch 2 über 2 USB-Anschlüsse. Ein USB-C-Anschluss gibt es an der unteren, einen neuen hingegen an der Oberseite der Konsole.

Darüber hinaus wird die Konsole Wi-Fi 6 (802.11ax) Netzwerke mit einer Bandbreite von bis zu 80 MHz unterstützen. Der Vorgänger unterstützte hingegen Wi-Fi 5 (802.11ac).

Entdeckt wurde in den Unterlagen auch ein Wechselstromadapter mit maximal 15 Volt. Der kam auch bei der ersten Switch zum Einsatz. Es wird aber auch ein Adapter mit bis zu 20 Volt genannt.

In wenigen Wochen werden wir spätestens weitere offizielle technische Einzelheiten über die Nintendo Switch 2 erfahren.