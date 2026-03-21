Nintendo Switch 2: Nintendo plant große Änderung – Switch 2 mit austauschbarem Akku

Nintendo plant eine überarbeitete Version der Nintendo Switch 2 mit austauschbarem Akku für den europäischen Markt.

Nintendo reagiert auf neue gesetzliche Vorgaben in Europa und plant eine wichtige Anpassung für die Nintendo Switch 2. Laut einem Bericht von Nikkei soll die Konsole in einer überarbeiteten Version erscheinen, die es Spielern ermöglicht, den Akku einfach selbst auszutauschen.

Hintergrund ist das sogenannte „Recht auf Reparatur“, das innerhalb der Europäischen Union zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ziel dieser Regelungen ist es, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern und Elektroschrott zu reduzieren. Nintendo würde damit erstmals aktiv auf diese Anforderungen eingehen und die Hardware entsprechend anpassen.

Die geplante Änderung betrifft zunächst ausschließlich den europäischen Markt. Sollte das Bewusstsein für Reparierbarkeit auch in anderen Regionen wie den USA oder Japan weiter steigen, könnten ähnliche Maßnahmen künftig auch dort umgesetzt werden.

Interessant ist dabei eine mögliche Nebenwirkung: In der Branche wird spekuliert, dass diese Anpassung auch das Aus für die aktuelle Switch-Generation in Europa beschleunigen könnte. Die bisherige Hardware erfüllt die neuen Anforderungen nur eingeschränkt, weshalb eine Ablösung durch die neue Konsole wahrscheinlicher wird.

Mit diesem Schritt zeigt Nintendo, dass sich auch große Hersteller zunehmend an nachhaltigere Standards anpassen müssen. Für Spieler bedeutet das nicht nur eine längere Nutzungsdauer der Hardware, sondern auch mehr Kontrolle über Wartung und Reparatur ihrer Konsole.