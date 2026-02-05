Nintendo Switch 2: Offizielle Termine für Indiana Jones, Fallout 4 und Oblivion

Bethesda überrascht im Nintendo‑Showcase: Drei große Spiele kommen dieses Jahr erstmals für Nintendo Switch 2.

Im Nintendo Direct Partner Showcase trat Todd Howard persönlich auf und enthüllte mehrere Bethesda‑Titel, die erstmals für Nintendo Switch 2 erscheinen.

Fallout 4: Anniversary Edition erscheint am 24. Februar 2026 für Nintendo Switch 2 und bringt das komplette Paket inklusive aller DLCs auf die neue Plattform. Indiana Jones und der Große Kreis folgt am 12. Mai 2026 und wird damit einer der technisch anspruchsvollsten Titel, die Nintendo‑Spieler je erhalten haben.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wurde ebenfalls angekündigt, allerdings ohne konkretes Datum. Bethesda bestätigt lediglich, dass der Release 2026 erfolgen soll.

Mit diesen drei Spielen setzt Bethesda ein deutliches Zeichen für die Switch‑2‑Ära – und Nintendo‑Fans dürfen sich auf einige der größten westlichen Blockbuster der kommenden Jahre freuen.

