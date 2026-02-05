Nintendo Switch 2: Offizielle Termine für Indiana Jones, Fallout 4 und Oblivion

Im Nintendo Direct Partner Showcase trat Todd Howard persönlich auf und enthüllte mehrere Bethesda‑Titel, die erstmals für Nintendo Switch 2 erscheinen.
Fallout 4: Anniversary Edition erscheint am 24. Februar 2026 für Nintendo Switch 2 und bringt das komplette Paket inklusive aller DLCs auf die neue Plattform. Indiana Jones und der Große Kreis folgt am 12. Mai 2026 und wird damit einer der technisch anspruchsvollsten Titel, die Nintendo‑Spieler je erhalten haben.
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wurde ebenfalls angekündigt, allerdings ohne konkretes Datum. Bethesda bestätigt lediglich, dass der Release 2026 erfolgen soll.
Mit diesen drei Spielen setzt Bethesda ein deutliches Zeichen für die Switch‑2‑Ära – und Nintendo‑Fans dürfen sich auf einige der größten westlichen Blockbuster der kommenden Jahre freuen.
Freut mich für die Nintendo Switch 2 Besitzer. 🙂
Wenn sie uns Xbox-Besitzern wenigstens den DLC für Indiana Jones kostenlos gegeben hätten…. aber nope…. wir müssen auch ohne Belohnungen lernen, unsere schönsten Spielsachen mit anderen Kindern zu teilen, die nichts abgeben.
Xbox-Besitzer zu sein ist eine gute Lektion für’s Leben 🙂
Freut mich für Switch 2 Spieler die diese Kracher jetzt spielen können.
Das sind drei sehr gute Spiele für die Switch 2 👍.
Hat die Anniversary Edition von Fallout 4 eigentlich noch das Baulimit vom Original?
Das konnte man zwar schon da mit Trick umgehen, aber mittlerweile haben Konsolen ja etwas mehr Leistung, dass das auch so gehen sollte.
Sehr gut und wann kommt Zelda für die Xbox? 🙁