Nintendo Switch 2: Online Service wird in Japan teurer

Nintendo erhöht die Preise für Switch Online in Japan erstmals seit dem Start des Dienstes im Jahr 2017.

Nintendo hat eine Preiserhöhung für den Online-Dienst Nintendo Switch Online in Japan angekündigt. Es handelt sich um die erste Anpassung der Abonnementpreise seit dem Start des Services im März 2017.

Nintendo Switch Online bildet die Grundlage für zahlreiche Online-Funktionen auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Dazu gehören Online-Multiplayer, Cloud-Speicherstände, Sprachkommunikation über mobile Geräte, GameChat sowie der Zugriff auf die stetig wachsenden Bibliotheken klassischer Nintendo-Spiele.

Ab dem 1. Juli 2026 gelten in Japan folgende neue Preise:

Individual-Mitgliedschaft (1 Monat): von 306 Yen auf 400 Yen (2,17€)

Individual-Mitgliedschaft (3 Monate): von 815 Yen auf 1.000 Yen (5,43€)

Individual-Mitgliedschaft (12 Monate): von 2.400 Yen auf 3.000 Yen (16,29€)

Familien-Mitgliedschaft (12 Monate): von 4.500 Yen auf 5.800 Yen (31,50€)

Switch Online + Erweiterungspaket (12 Monate): von 4.900 Yen auf 5.900 Yen (32,04€)

Switch Online + Erweiterungspaket Familien-Mitgliedschaft (12 Monate): von 8.900 Yen auf 9.900 Yen (53,76€)

Bislang hat Nintendo keine vergleichbaren Preisanpassungen für Nordamerika oder Europa angekündigt.

Branchenbeobachter vermuten jedoch, dass die Maßnahme vor allem mit der anhaltenden Schwäche des japanischen Yen zusammenhängt. Aufgrund der Wechselkursentwicklung sind die japanischen Preise für digitale Dienste inzwischen deutlich günstiger als in vielen anderen Regionen geworden. Nach der Anpassung liegen die Kosten eines Jahresabonnements in Japan wieder näher an den Preisen westlicher Märkte.

Die Ankündigung folgt auf weitere Preisänderungen in Japan. Erst kürzlich hatte Nintendo die Preise für Switch- und Switch-2-Hardware im Heimatmarkt angehoben. Zudem wurde bereits bestätigt, dass die Preise für die Nintendo Switch 2 ab September in den USA, Kanada und Europa steigen werden.

Ob Nintendo die Preise von Switch Online künftig auch außerhalb Japans anpasst, bleibt vorerst offen.