Nintendo Switch 2: Preis der Switch 2 wird weltweit auf 499 US-Dollar erhöht

Nintendo wird den Preis der Switch 2 in mehreren wichtigen Märkten erhöhen und die Konsole künftig für 499 US-Dollar / Euro anbieten.
Die Preisänderung tritt in den USA, Kanada und Europa am 1. September in Kraft. In Japan erfolgt die Anpassung bereits am 25. Mai. Damit reagiert Nintendo offenbar auf veränderte Marktbedingungen und steigende Kosten innerhalb der Hardware-Produktion.
Mit dem neuen Preisniveau positioniert sich die Switch 2 deutlich höher als die ursprüngliche Nintendo Switch und nähert sich stärker den aktuellen Konsolenpreisen anderer Hersteller an.
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32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Krass. So viel habe ich für meine Series X Day One gezahlt. Und die schnurrt immer noch wie ein Kätzchen. So kurz nach Release eine Preiserhöhung, das ist crazy.
Dann wird das so schnell nix mit der Switch 2 bei mir
War schon vor der Preiserhöhung vollkommen uninteressant für mich.
Hab zum Glück schon eine aber auch 499 ist die Konsole allemal wert. 🙂
Das müssten 30€ mehr sein als letztes Jahr. Das ist eigentlich noch Recht überschaubar auch wenn die Konsole natürlich trotzdem sehr teuer ist im Vergleich zum Vorgänger. Im Vergleich zu den anderen wie PS5 und Xbox SX ist das Teil trotzdem deutlich günstiger.
Schlimmer finde ich eher die Zubehörpreise und die Spielpreise an sich ( bei allen Konsolen ).
Naja bleibt nur entweder trotzdem kaufen oder eben Verzicht.
Verzicht ist besser, dann müssen die Unternehmen irgendwann einlenken.
500€ ist schon heftig! War aber leider abzusehen.
der Lauf der Dinge.
Aktuell wird man als früher Käufer belohnt, indem man Preiserhöhungen entkommt.
Wir sind halt seit Jahrzehnten gewöhnt, dass die Konsolen mit der Zeit günstiger werden…
Früher war mehr Lametta 😀
Gut, dass ich mir eine während der Black Week geholt habe, da ich so etwas bereits befürchtet habe (und meine NS1 defekt ist).
War damals für 435 EUR inkl. Mario Kart World.
Mal gucken wie sich das auf die Verkaufszahlen auswirkt. Nintendo muss die Leute eigentlich genau jetzt auf die neue Hardware bekommen. Der Start war sehr gut, aber ob das nun mittelfristig zu halten ist?!
Ich dachte das wäre der normale Preis einer Switch 2
Würde ich für eine Switch nicht ausgeben 🤷🏼♂️