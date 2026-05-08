Nintendo Switch 2: Preis der Switch 2 wird weltweit auf 499 US-Dollar erhöht

Nintendo hebt den Preis der Switch 2 in den USA, Europa und Japan an.

Nintendo wird den Preis der Switch 2 in mehreren wichtigen Märkten erhöhen und die Konsole künftig für 499 US-Dollar / Euro anbieten.

Die Preisänderung tritt in den USA, Kanada und Europa am 1. September in Kraft. In Japan erfolgt die Anpassung bereits am 25. Mai. Damit reagiert Nintendo offenbar auf veränderte Marktbedingungen und steigende Kosten innerhalb der Hardware-Produktion.

Mit dem neuen Preisniveau positioniert sich die Switch 2 deutlich höher als die ursprüngliche Nintendo Switch und nähert sich stärker den aktuellen Konsolenpreisen anderer Hersteller an.