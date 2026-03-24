Nintendo Switch 2: Produktion wegen schwacher Nachfrage zurückgefahren

Noch vor wenigen Monaten galt die neue Konsole als Selbstläufer, doch inzwischen zeichnet sich ein deutlich vorsichtigeres Bild. Nintendo reagiert auf eine unerwartet verhaltene Nachfrage und fährt die Produktion der Nintendo Switch 2 spürbar zurück.

Interne Planungen sehen vor, dass im laufenden Quartal nur noch rund vier Millionen Einheiten gefertigt werden. Ursprünglich waren sechs Millionen Geräte vorgesehen. Damit reduziert der Konzern seine Produktionsziele um etwa ein Drittel. Auch für den April ist keine Trendwende geplant, da die geringere Fertigungsrate vorerst beibehalten werden soll.

Nach einem rekordverdächtigen Start im Juni konnte die Konsole die hohen Erwartungen des Managements nicht dauerhaft erfüllen. Besonders in den USA blieb die Nachfrage hinter den Prognosen zurück, während sich in Japan vor allem eine günstigere Variante weiterhin solide verkauft. Diese Version gilt allerdings als weniger profitabel, was den wirtschaftlichen Effekt begrenzt.

An der Börse blieb die Entwicklung nicht ohne Folgen. Die Aktie von Nintendo verlor zwischenzeitlich deutlich an Wert und verzeichnete den stärksten Tagesrückgang seit Anfang Februar. Ein Kursrutsch auf 8.835 Yen ließ zuvor erzielte Gewinne nahezu vollständig verpuffen, ehe sich die Lage teilweise stabilisierte.

Für neue Hoffnung sorgt unterdessen der Erfolg von Pokémon Pokopia. Trotz der positiven Resonanz auf den Titel hält sich das Unternehmen jedoch mit einer erneuten Produktionsausweitung zurück. Stattdessen beobachten Verantwortliche genau, ob sich der Erfolg langfristig trägt und weitere Softwareveröffentlichungen zusätzlichen Schwung bringen.

Marktbeobachter sehen die Situation kritisch. Gerade im wichtigen ersten Verkaufsjahr und während der umsatzstarken Feiertagssaison gelten schwächere Hardwarezahlen als problematisch. Gleichzeitig deutet die jüngste Entwicklung darauf hin, dass das Spieleangebot erst langsam an Zugkraft gewinnt.

Trotz der Kürzungen soll das Gesamtziel für das laufende Geschäftsjahr erreichbar bleiben. Analysten rechnen im Schnitt weiterhin mit rund 20 Millionen verkauften Konsolen bis zum Monatsende. Produktionsanpassungen dienen daher vor allem dazu, Angebot und tatsächliche Nachfrage besser in Einklang zu bringen.

Zusätzlichen Druck erzeugen steigende Kosten in der Lieferkette. Vor allem höhere Preise für Speicherchips belasten die gesamte Elektronikbranche und könnten langfristig sogar zu Preisanpassungen führen.

Für die aktuelle Entscheidung, die Produktion zu drosseln, sind diese Faktoren jedoch nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend bleibt die schwächere Nachfrage am Markt.