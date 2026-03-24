Nintendo Switch 2: Produktion wegen schwacher Nachfrage zurückgefahren

Noch vor wenigen Monaten galt die neue Konsole als Selbstläufer, doch inzwischen zeichnet sich ein deutlich vorsichtigeres Bild. Nintendo reagiert auf eine unerwartet verhaltene Nachfrage und fährt die Produktion der Nintendo Switch 2 spürbar zurück.
Interne Planungen sehen vor, dass im laufenden Quartal nur noch rund vier Millionen Einheiten gefertigt werden. Ursprünglich waren sechs Millionen Geräte vorgesehen. Damit reduziert der Konzern seine Produktionsziele um etwa ein Drittel. Auch für den April ist keine Trendwende geplant, da die geringere Fertigungsrate vorerst beibehalten werden soll.
Nach einem rekordverdächtigen Start im Juni konnte die Konsole die hohen Erwartungen des Managements nicht dauerhaft erfüllen. Besonders in den USA blieb die Nachfrage hinter den Prognosen zurück, während sich in Japan vor allem eine günstigere Variante weiterhin solide verkauft. Diese Version gilt allerdings als weniger profitabel, was den wirtschaftlichen Effekt begrenzt.
An der Börse blieb die Entwicklung nicht ohne Folgen. Die Aktie von Nintendo verlor zwischenzeitlich deutlich an Wert und verzeichnete den stärksten Tagesrückgang seit Anfang Februar. Ein Kursrutsch auf 8.835 Yen ließ zuvor erzielte Gewinne nahezu vollständig verpuffen, ehe sich die Lage teilweise stabilisierte.
Für neue Hoffnung sorgt unterdessen der Erfolg von Pokémon Pokopia. Trotz der positiven Resonanz auf den Titel hält sich das Unternehmen jedoch mit einer erneuten Produktionsausweitung zurück. Stattdessen beobachten Verantwortliche genau, ob sich der Erfolg langfristig trägt und weitere Softwareveröffentlichungen zusätzlichen Schwung bringen.
Marktbeobachter sehen die Situation kritisch. Gerade im wichtigen ersten Verkaufsjahr und während der umsatzstarken Feiertagssaison gelten schwächere Hardwarezahlen als problematisch. Gleichzeitig deutet die jüngste Entwicklung darauf hin, dass das Spieleangebot erst langsam an Zugkraft gewinnt.
Trotz der Kürzungen soll das Gesamtziel für das laufende Geschäftsjahr erreichbar bleiben. Analysten rechnen im Schnitt weiterhin mit rund 20 Millionen verkauften Konsolen bis zum Monatsende. Produktionsanpassungen dienen daher vor allem dazu, Angebot und tatsächliche Nachfrage besser in Einklang zu bringen.
Zusätzlichen Druck erzeugen steigende Kosten in der Lieferkette. Vor allem höhere Preise für Speicherchips belasten die gesamte Elektronikbranche und könnten langfristig sogar zu Preisanpassungen führen.
Für die aktuelle Entscheidung, die Produktion zu drosseln, sind diese Faktoren jedoch nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend bleibt die schwächere Nachfrage am Markt.
77 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich lese hier oft die Spiele; das war der Grund warum mir die Switch 1 nie zugesagt hat…..deshalb habe ich die 2er auch nie in Betracht gezogen.
Nintendo hat aber schon eine breite Palette an Spiele Genre, aber wenn man nur auf realistischen Grafiklook steht, sind die Nintendo Spiele nichts für einen.
Der Vorteile von der Switch ist hauptsächlich der Hybride Modus, ist halt noch mal deutlich flexiber und schafft Spielesituationen, die sonst nicht möglich wären.
Das hatte nix mit Grafiklook zu tun.
Ich hätte gerne Tennis, Golf mit Karrieremodus oder sowas. Das WiiSports Golf war zwar gut, aber nur 1 Kurs.
Deshalb spiele ich sowas gerade nur auf der MetaQuest 🙂
Golf+ ist da echt traumhaft.
Golf (Walkabout Mini Golf) Bowling (Premium Bowling) oder Tischtennis (eleven table tennis) oder andere Sportanwendungen sind wirklich fantastisch 😊
Das neue Pokémon dürfte die Verkäufe nochmal ordentlich angekurbelt haben das war ja vieler Orts ausverkauft. Ich bin bisher zufrieden gut ich hatte auch keine Switch 1 von daher ist die Spielauswahl bei mir erstmal riesig. Ich bin auch ein Riesen Fan des Pro Controllers der hat sich zu meinem Favoriten entwickelt und die Leistung der Konsole ist auch beachtlich wenn man bedenkt wie wenig Strom die verbraucht. Ich bin optimistisch was die Zukunft angeht jetzt noch das schon lange gemunkelte Ocarina of Time Remake Ankündigung dann läuft der Laden.
Kann ich auch sehr gut nachvollziehen, es gibt einfach viel zu wenige Spiele.
Redest du von der Playstation ? Die Weniger Sony Studio Games haben als die Switch 2 Nintendo studio games und das innerhalb noch nicht einmal einen Jahr .
Warum sollte ich mir auch einen noch leistungsfähigeren Staubfänger besorgen.
Die Switch 1 hat für mich nur gezeigt, dass ich sie nicht brauche. Zelda hätte mich interessiert, war technisch aber so altbacken, dass ich es nicht lang gespielt habe. Ich wollte, aber wohl nicht stark genug.
Das Gerät, der Konzern und seine Spiele treffen meinen Geschmack nicht.
Wer aus ähnlich schwacher Motivation heraus die Switch 1 gekauft hat, überlegt sich halt zweimal, ob er die aufgerufenen Preise für Version 2 hinlegt.
Ich gönne Ihnen ja trotz der Firmenpolitik den Erfolg, war aber sehr überrascht, dass das Ding anfangs so starken Anklang gefunden hat.
Soll sich bitte auch niemand von meinem Geschmack geärgert fühlen.
Habt ihr euren Spaß damit. Ist doch Latte, ob da ein paar Millionen Geräte mehr oder weniger verkauft werden. Selbst beim geschlossenen Ökosystem wird Nintendo schon Kohle genug machen, um euch weiter zu bedienen.
Mit Staubfänger sprichst du was an. War bei mir genauso. Hab mir die Switch 1 wegen Zelda TotK geholt und überzeugt hat mich das Game am Ende leider nicht mehr, weil wie du sagst zu „Altbacken“ oder anders gesagt ich bin das falsche Klientel für die Switch. Dennoch gönne ich jedem den Erfolg aber jedes neue Produkt wird irgendwann weniger nachgefragt weil der Markt bedient ist.
Würde mir ne Switch 2 irgendwann kaufen wenn der Preis passt
Ich hab die Switch für Mario Kart World, Tennis und Metroid Prime 4. Alle samt richtig tolle games. Für Indis nutze ich sie auch gerne, da ich die nicht so oft auf dem TV daddel. Dafür liebe ich die Switch 2. Dank Trump, gerät aber alles aus den Fugen…