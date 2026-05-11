Nintendo Switch 2: Robustes Spiele-Line-up soll jüngste Preiserhöhung ausgleichen

Nintendo hat die Preise für die Switch 2 angepasst und gleichzeitig angekündigt, die steigenden Kosten teilweise über ein erweitertes Software-Angebot auszugleichen. Ab September wird die Konsole in den USA um 50 US-Dollar teurer. Auch in Teilen Asiens steigen die Preise für Nintendo Switch Online-Mitgliedschaften.
Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa äußerte sich im Rahmen eines aktuellen Investoren-Calls zu den Änderungen und bat um Verständnis für die Anpassungen. Laut seiner Aussage sei es über längere Zeit schwierig gewesen, die steigenden Kosten vollständig abzufedern. Die neue Preisgestaltung berücksichtige zudem nicht alle gestiegenen Ausgaben vollständig.
Furukawa entschuldigte sich zudem für die Unannehmlichkeiten, die diese Entscheidung für Kunden mit sich bringt. Gleichzeitig betonte er, dass Nintendo ein „robustes“ Software-Line-up plane, um den wahrgenommenen Mehrwert der Plattform zu erhöhen.
Zu den erwarteten Inhalten gehören unter anderem ein neues Star-Fox-Spiel, das als überarbeitete Version von Star Fox 64 beschrieben wird, sowie ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, zu dem jedoch noch keine offizielle Ankündigung erfolgt ist. Ein neuer 3D-Mario-Titel wird laut aktuellen Einschätzungen frühestens 2027 erwartet.
Bereits verfügbar sind neue Ableger der Donkey-Kong-Reihe sowie Pokémon Pokopia, das sich bereits millionenfach verkauft hat. Zusätzlich tragen Third-Party-Titel wie Resident Evil Requiem zur Spieleauswahl der Konsole bei.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mit was rechtfertigen sie die Preiserhöhung für Online? Serverkosten sicherlich nicht, Online läuft Peer to Peer.. für das bissel Cloud-Speicher?
Pure Geldgier 👎.
Der Online-Service auf der Switch ist echt peinlich.
Was ein Unfug.
😀 was ist das für eine LOgik also wir machen die Konsole teurer aber um es auszugleichen wollen wir euch noch mehr Spiele verkaufen 😀 die ja auch geld kosten 😀 hääääääääääääää
Genau das habe ich mir gerade auch gedacht. Frei nach Nvidia: the more you buy the more you save? 🙂
Das wird immer besser.😂😂
Wir erhöhen die Preise, aber dafür liefern wir euch ein paar Spiele, die natürlich nicht kostenlos sind.
Leider war uns nicht möglich, ohne diese Spiele, die Preiserhöhung zu rechtfertigen.
🤦🤡 🤯
Mein Tag ist gerettet. 🤷🙊
Sie hätten ja auch eine Preiserhöhung ohne ein eigenens Software-Lineup durchziehen können …
dazu sollte erst mal gescheite software kommen. bin von kaum einem spiel überzeugt. Ob splatoon raiders das ändern wird mal sehen. ein neues 3d mario ist so wichtig derzeit. das star fox ist nett, aber absolut nichts für die breite masse. Hat man auch schon bei metroid gesehen. beide nur knapp über 1 million mal verkauft worden.
donkey kong bananza nett aber liegt weit hinter einem mario odyssey meiner meinung nach.
Mario kart world auch gut, immernoch das beste kart spiel auf alle konsolen.aber naja das ist auch wirklich das einzigte derzeit
MK World als das beste Kart-Spiel auf allen Konsolen zu bezeichnen ist schon etwas wild 😬
Es ist ja nicht mal besser als sein eigener Vorgänger
Nein mario Kart die Marke. Meinte nicht das Spiel. Sorry hab mich falsch ausgedrückt..für mich ist Mario Kart acht das beste nämlich
Eins muss man denen lassen: eine offizielle Entschuldigung sieht man nicht alle Tage.
Wann hat sich Xbox oder PlayStation offiziell für eine Preiserhöhung entschuldigt?
Mit dem Line Up von Nintendo bin ich aktuell sehr zufrieden. Ja, nicht jedes Spiel ist was für mich und auch nicht jedes Spiel kam exklusiv nur für die Switch 2 aber das juckt mich nicht.
Ich find das Lineup auch gut, diesen Monat Yoshi, nöchsten Starfox, im Juli Splatoon Raiders und Fire Emblem soll dieses Jahr auch noch erscheinen. Und ein OoT Remake wäre natürlich noch ne Krönung des ganzen.
Remakes sollen es richten.
Also was das angeht, ist Nintendo der schlimmste
Also wenn ein Spiel fast 30 Jahre alt ist, da kann ruhig ein Remake kommen, finde ich.
??? Ja, Konsole wird teurer, aber dafür kann man auch noch mehr für Spiele ausgeben! ??
Wenn ich mir das durchlese, bin ich echt froh keine Switch zu besitzen und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben bei solchen Aussagen.