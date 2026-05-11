Nintendo Switch 2: Robustes Spiele-Line-up soll jüngste Preiserhöhung ausgleichen

Nintendo erhöht den Preis der Switch 2 und kündigt ein Software-Line-up zur Kompensation an.

Nintendo hat die Preise für die Switch 2 angepasst und gleichzeitig angekündigt, die steigenden Kosten teilweise über ein erweitertes Software-Angebot auszugleichen. Ab September wird die Konsole in den USA um 50 US-Dollar teurer. Auch in Teilen Asiens steigen die Preise für Nintendo Switch Online-Mitgliedschaften.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa äußerte sich im Rahmen eines aktuellen Investoren-Calls zu den Änderungen und bat um Verständnis für die Anpassungen. Laut seiner Aussage sei es über längere Zeit schwierig gewesen, die steigenden Kosten vollständig abzufedern. Die neue Preisgestaltung berücksichtige zudem nicht alle gestiegenen Ausgaben vollständig.

Furukawa entschuldigte sich zudem für die Unannehmlichkeiten, die diese Entscheidung für Kunden mit sich bringt. Gleichzeitig betonte er, dass Nintendo ein „robustes“ Software-Line-up plane, um den wahrgenommenen Mehrwert der Plattform zu erhöhen.

Zu den erwarteten Inhalten gehören unter anderem ein neues Star-Fox-Spiel, das als überarbeitete Version von Star Fox 64 beschrieben wird, sowie ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time, zu dem jedoch noch keine offizielle Ankündigung erfolgt ist. Ein neuer 3D-Mario-Titel wird laut aktuellen Einschätzungen frühestens 2027 erwartet.

Bereits verfügbar sind neue Ableger der Donkey-Kong-Reihe sowie Pokémon Pokopia, das sich bereits millionenfach verkauft hat. Zusätzlich tragen Third-Party-Titel wie Resident Evil Requiem zur Spieleauswahl der Konsole bei.