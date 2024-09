Nintendo Switch 2: Sieht so die neue Handheld-Konsole aus?

Die folgenden Bilder sollen angeblich die Nintendo Switch 2 zeigen. Die Bilder zeigen anscheinend Fotos eines Switch 2-Prototypen. Eine Quelle von Famiboards sagt, dass der ursprüngliche Leaker (Beitrag gelöscht) sagte, dass sie ein Gehäusemodell von einem Zubehörhersteller „zu hohen Kosten“ erhalten haben und es umgekehrt entworfen haben, um dieses CAD-Modell zu erstellen.

So könnte also die Nintendo Switch 2 ungefähr aussehen:

This is the most interesting/plausible Switch 2 leak image – looks like some rough prototype components. Why fake a mainboard? Pay attention to the small size of the battery chamber and keep expectations firmly in check on handheld performance. pic.twitter.com/M3DKSFnt3C

— Digital Foundry (@digitalfoundry) September 18, 2024