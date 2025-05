Nintendo Switch 2: So sehen Cartridge und Hülle aus

Nicht einmal mehr drei Wochen ist die Nintendo Switch 2 Konsole von ihrer Markteinführung entfernt.

Jetzt sind erste Bilder der Spielverpackung und der Cartridge aufgetaucht.

Die Hülle für Spiele der Nintendo Switch 2 wird demnach statt dem bisherigen transparenten Look rot sein. Im Vergleich mit den Spielehüllen der Nintendo Switch sind die Maße beim Nachfolger identisch, wie Genki_JPN auf X zeigt.

Here is the inside. Red plastic is slightly clear instead of totally clear like the Switch 1 game cases. Otherwise they are the same as far as I can tell. pic.twitter.com/OA8ajFqmuW

Gleiches gilt auch für die Cartridge. Statt dem bisherigen schwarz sind die Spielekarten jetzt rot. Von den Maßen her sind sie identisch mit dem Vorgänger. Damit ist auch die Abwärtskompatibilität gewährleistet, da die Switch 1-Spiele auch in den Slot der Nintendo Switch 2 passen.

Im Video könnt ihr einen Blick auf die rote Karte werfen.

[Switch 2]

Here’s a look inside the official Switch 2 carrying case. It has room for the console with the Joy-Con 2 attached, six cartridges, and two Joy-Con 2 straps.

(Also, Switch 2 cartridges seem to be the same size as Switch 1 cartridges, to no one’s surprise.) pic.twitter.com/h7k0tqThQz

— OatmealDome (@OatmealDome) May 19, 2025