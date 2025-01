Nintendo Switch 2: So sieht angeblich das Logo der Konsole aus

Es vergeht weiterhin kein Tag, an dem es nicht neue Details zum Nachfolger der Nintendo Switch gibt.

Während sich Hersteller Nintendo weiterhin bedeckt hält und wohl im Hintergrund die Ankündigung plant, berichteten wir zuletzt über ein Dummy-Modell und das mögliche Einführungsdatum der Konsole am Markt sowie einem neuen Feature für die Joy-Cons.

Nun wurde auch das mögliche Logo für die Nintendo Switch 2 geleakt. Es stammt vom Leaker “Necro” Felipe Lima. Er will ein Foto gesehen haben, woraufhin er es nachbaute.

Bom dia e posso dizer que, pela primeira vez obtive acesso à logo do Nintendo Switch 2 graças a uma foto do console que uma fonte confiável me enviou

Com base no que vi e respeitando as medidas, recriei e ela será EXATAMENTE assim: pic.twitter.com/ON4Yu7FLe0

— ‚Necro‘ Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 8, 2025