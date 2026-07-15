Nintendo Switch 2: Soll eine OLED Version prüfen – Veröffentlichung könnte erst 2028 erfolgen

13 Autor: , in News / Nintendo Switch 2
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Nintendo Switch 2 OLED könnte laut Bericht in Planung sein, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Nintendo soll laut einem neuen Bericht eine OLED-Version der Nintendo Switch 2 in Betracht ziehen. Offiziell bestätigt ist das Modell allerdings nicht, weshalb die Informationen derzeit als Gerücht einzustufen sind.

Wie ZDNet Korea berichtet, befindet sich Nintendo noch in einer frühen Prüfungsphase. Sollte sich das Unternehmen für die Entwicklung entscheiden, könnte die Arbeit an einer OLED-Variante noch im Laufe dieses Jahres beginnen. Ein Marktstart wäre dem Bericht zufolge frühestens 2028 realistisch.

Als größtes Hindernis gelten offenbar die höheren Kosten für OLED-Panels. Dem Bericht zufolge führt Nintendo Gespräche mit Zulieferern wie Samsung, hat sich aufgrund der Preisunterschiede zwischen LCD- und OLED-Displays jedoch noch nicht endgültig festgelegt.

Die aktuelle Nintendo Switch 2 setzt auf ein LCD-Display. Zwar bietet dieses gegenüber einem OLED-Bildschirm weniger kräftige Farben und Kontraste, unterstützt dafür aber eine variable Bildwiederholrate, die für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen kann.

Sollte Nintendo den bisherigen Produktzyklus beibehalten, würde eine OLED-Version der Switch 2 früher erscheinen als beim Vorgängermodell. Die erste Nintendo Switch kam 2017 auf den Markt, während die Nintendo Switch OLED erst 2021 veröffentlicht wurde.

Bislang gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung seitens Nintendo. Ob das Unternehmen tatsächlich eine OLED-Version entwickelt oder die Pläne wieder verwirft, bleibt daher abzuwarten.

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13 Kommentare Added

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  1. Thagor90 26400 XP Nasenbohrer Level 3 | 15.07.2026 - 11:42 Uhr

    Mal schauen ob es sich dann nach 3 Jahren Laufzeit lohnen wird, für neues Akku und besseren Bildschirm zu wechseln.

    Preis OLED – Wiederverkaufswert alte Konsole = lohnendes Investment?

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  2. HakunaTraumata 132675 XP Elite-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 11:48 Uhr

    War ja eigentlich klar das irgendwann was Neues kommt. Aber beim Akku zB hätten sie es gleich mal richtig machen sollen

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  3. Katanameister 498940 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 11:49 Uhr

    Würde ich viel später veröffentlichen, die Preise werden die nächsten Jahre nicht niedriger, ein OLED Display macht es nur noch teurer.

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  6. goodman 666 8125 XP Beginner Level 4 | 15.07.2026 - 12:07 Uhr

    Ich verkaufe meine wenn die Switch 2 mit Wechselakku kommt .
    Oled brauch ich nicht .

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  7. aleXdeluXe86 77330 XP Tastenakrobat Level 3 | 15.07.2026 - 12:38 Uhr

    War ja klar.
    Upgrades hat ja jede Konsole.
    Aber ich denke wir bleiben bei der Standard

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  8. GERxJOHNNY 104790 XP Elite User | 15.07.2026 - 13:46 Uhr

    Natürlich kommt irgendwann eine verbesserte Switch 2 Version raus. So viel sollte klar sein

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  9. Nibelungen86 382615 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 13:51 Uhr

    Ich denke 2027 kommt die Switch 2 Lite.
    Ende 2028 zum Weihnachtsgeschäft dann die OLED Switch 2.

    Die sollten aber lieber einmal die Controller händlicher machen, von allen Handheld haben die leider immer noch die schlechtesten, die besten hat die Asus Rog Ally X.

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  10. Nibelungen86 382615 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 13:55 Uhr

    Noch mal nachgeschaut.

    Switch = 2017
    Switch = 2019 (V2/B-Version)
    Switch Lite = 2019
    Switch OLED = 2021

    Wenn der gleiche Zyklus wie bei der SW eingehalten wird, dann sieht es so aus:

    Switch 2 = 2025
    Switch 2 Lite = 2027
    Switch 2 Akku wechselbar = 2027
    Switch 2 OLED = 2029

    Switch 3 ? = 2033

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