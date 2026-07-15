Nintendo Switch 2: Soll eine OLED Version prüfen – Veröffentlichung könnte erst 2028 erfolgen

Nintendo Switch 2 OLED könnte laut Bericht in Planung sein, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Nintendo soll laut einem neuen Bericht eine OLED-Version der Nintendo Switch 2 in Betracht ziehen. Offiziell bestätigt ist das Modell allerdings nicht, weshalb die Informationen derzeit als Gerücht einzustufen sind.

Wie ZDNet Korea berichtet, befindet sich Nintendo noch in einer frühen Prüfungsphase. Sollte sich das Unternehmen für die Entwicklung entscheiden, könnte die Arbeit an einer OLED-Variante noch im Laufe dieses Jahres beginnen. Ein Marktstart wäre dem Bericht zufolge frühestens 2028 realistisch.

Als größtes Hindernis gelten offenbar die höheren Kosten für OLED-Panels. Dem Bericht zufolge führt Nintendo Gespräche mit Zulieferern wie Samsung, hat sich aufgrund der Preisunterschiede zwischen LCD- und OLED-Displays jedoch noch nicht endgültig festgelegt.

Die aktuelle Nintendo Switch 2 setzt auf ein LCD-Display. Zwar bietet dieses gegenüber einem OLED-Bildschirm weniger kräftige Farben und Kontraste, unterstützt dafür aber eine variable Bildwiederholrate, die für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen kann.

Sollte Nintendo den bisherigen Produktzyklus beibehalten, würde eine OLED-Version der Switch 2 früher erscheinen als beim Vorgängermodell. Die erste Nintendo Switch kam 2017 auf den Markt, während die Nintendo Switch OLED erst 2021 veröffentlicht wurde.

Bislang gibt es jedoch keine offizielle Bestätigung seitens Nintendo. Ob das Unternehmen tatsächlich eine OLED-Version entwickelt oder die Pläne wieder verwirft, bleibt daher abzuwarten.