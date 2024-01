Nintendo Switch 2: Spiele für Next-Gen-Konsole schon in Arbeit

Gerüchte um einen Nintendo-Switch-Nachfolger gibt es schon lange, nun gibt es auch ein paar Zahlen, die allzu auf die Entwicklung von Nintendos Next-Gen-Konsole hindeuten. Im Rahmen der 2024 GDC State of the Game Industry-Umfrage wurden über 3000 Spielentwickler zu ihrer Arbeit befragt, ganz gleich, ob sie nun an Indie-Spielen arbeiten oder an den großen AAA-Titeln.

Überraschend: Zum ersten Mal gaben knapp 250 Personen – 8 Prozent der Befragten – an, dass sie bereits an Spielen arbeiten, die für den Nachfolger der Nintendo Switch gedacht sind.

Unabhängig davon gaben 32 Prozent der Entwickler an, dass sie derzeit am meisten an der nächsten Konsole aus dem Hause Nintendo interessiert sind. Damit belegt die Switch den dritten Platz nach dem PC mit 62 Prozent und der PlayStation 5 mit 41 Prozent.

Wenngleich mit der Switch 2 – so die inoffizielle Bezeichnung – schon länger gerechnet wird, so wurde die Konsole bislang nicht offiziell angekündigt. Wann dies geschehen könnte, ist weiterhin unklar, viele gehen allerdings davon aus, dass es dieses Jahr soweit sein wird.