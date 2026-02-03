Nintendo Switch 2: Über 7 Millionen verkaufte Konsolen im letzten Quartal

Nintendo hat seine aktuellen Finanzzahlen vorgelegt – und sowohl die Nintendo Switch 2 als auch sein Vorgänger sorgen für historische Meilensteine. Die Nachfrage nach der neuen Konsole zog über die Feiertage massiv an.
Zwischen Oktober und Dezember wurden demnach 7,01 Millionen Einheiten der Switch 2 verkauft, deutlich mehr als die 4,54 Millionen im Vorquartal. Seit dem Launch im Juni 2025 kommt sie auf 17,37 Millionen verkaufte Konsolen und übertrifft damit bereits nach weniger als einem Jahr die gesamten Wii‑U‑Lifetime‑Sales von 13,7 Millionen.
Der starke Start der Switch 2 treibt auch die Bilanz: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 stieg Nintendos Nettogewinn um 51 Prozent auf rund 2,31 Mrd. US‑Dollar. Die Nettoerlöse verdoppelten sich nahezu auf 12,2 Mrd. US‑Dollar).
Nintendo hält an seiner Prognose fest, bis zum Ende des Geschäftsjahres 19 Millionen Switch‑2‑Einheiten zu verkaufen.
Auch softwareseitig zeigt sich die Switch‑2‑Generation stark. Die aktuellen Top‑Seller lauten:
- Mario Kart World – 14,03 Mio.
- Donkey Kong Bananza – 4,25 Mio.
- Pokémon Legends Z‑A: Switch‑2‑Edition – 3,89 Mio.
- Kirby Air Riders – 1,76 Mio.
Wie ist das möglich die Experten hier meinen doch immer der Konsolenmarkt bricht zusammen ?
Glückwunsch Nintendo zu den Verkaufszahlen. 🥳👍🏻
Gratulation an Nintendo.
Für mich ist leider ein Handheld nicht relevant.
Und um Bewegung beim Spielen zu machen, empfehle ich daher eine VR-Brille 🙂
In 8 Monaten 17,37 Millionen verkaufte Konsolen 😱😱😱 ❤️
Switch ist jetzt auch bestverkaufte Nintendo Konsole aller Zeiten, bis Ende Dezember 2025 hat man 155,37 Millionen Konsolen verkauft, somit 1,3 Millionen mehr als Nintendo DS.
Nintendo hat 4,51 Millionen Switch Einheiten im Jahr 2025 verkauft.
PS2 hat ca 160 Millionen verkaufte Einheiten, wird die Switch bereits dieses Jahr die PS2 als bestverkaufte Konsole aller Zeiten ablösen, oder erst 2027 🤔?
gar nicht, dann findet Sony in purer Verzweiflung nochmal 10 Millionen die sind in Legoland verkauft haben 😂
Donkey Kong Bananza – 4,25 Mio.
[Starke Zahlen, freut mich für das Game 😊]
Pokémon Legends Z‑A: Switch‑2‑Edition – 3,89 Mio. [Viel zu viel, auf der Switch sind es noch mal ca 8,5 Millionen Verkäufe gewesen]
Kirby Air Riders – 1,76 Mio. [Sehr geil das so ein Nischentitel so großen Erfolg hat 👍🏻]
Der Umsatz ist der absolute Wahnsinn. Diese Zahlen haben bisher nicht mal Sony oder Microsoft erreicht. Natürlich liegt der Grund im offensichtlich sehr hohen Hardware-Verkauf.
Für mich ist Nintendo aber nichts.
Wie kommt man auf sowas?
Q1 FY25 (Switch 2 Launch Quartal)
Sony:
Umsatz:$6.4B
$1B OI
Nintendo:
Umsatz:$3.8B
$377M OI
Q2 FY25 (Juli – September 2025)
Sony:
Umsatz:$7.2B
780M OI
Nintendo:
Umsatz:$3.4B
$573M OI
Q3 2025 (Oktober – Dezember 2025)
(Sony: Neue Zahlen kommen erst am Donnerstag, dürften aber nach Sonys völlig irren Q3 im letzten Jahr im Minus sein.
Irre, weil es letztes Jahr so aussah mit 9,5 Mio. verkauften PS5 Einheiten:
Sony: $11.053B
766M OI)
Nintendo:
Umsatz: $5.2B
OI: 950M
Xbox:
Umsatz: ~5.96B
OI kriegt man bei MS nicht raus
Absolut katastrophales Quartal für Xbox dieses Jahr, weil Q3 im Jahr davor schon nur mini Wachstum hatte und das trotz eines sehr erfolgreichen BO6.
Exklusivität verkauft eben auch Hardware! Wer die Nintendo IPs spielen möchte MUSS zur Switch 1 oder 2 greifen. Und das Konzept der Switch 2 ist ja auch noch eine interessante Sache.
Hardware Innovationen und Exklusivität das sind die Schlüsselfaktoren. Das bestätigt sich immer wieder.
Könnte man Mario, Zelda und co auch auf Playstation oder Xbox sowie PC spielen würde sich die Switch nicht so verkaufen da bin ich sicher.
Dann kann man auch endlich Youtube in die Switch 2 integrieren 🤬, wie in der Switch 1 😏.
Soll aber angeblich im März – April 26 erscheinen.
Krasse zahlen aber wundert mich irgendwie nicht.
Nintendo ist ein komplett eigener Kosmos mit eigenen Regeln finde ich.
Donkey Kong Bananza ist mein GOTY 2025.
Hier stehen ja soviele auf Astrobot, das fand ich ja echt ganz süß aber DK Bananza spielt da in einer komplett anderen Liga. Ich hätte nicht gedacht dass das Spiel so gut wird.
jo, Astro fand ich auch ok, war aber leider viel viel zu leicht
(aber ok, ist ja ein Sony-eigenes Game, was hätte ich sonst erwarten sollen? 😂 )
und vom Artstyle her bis auf die süssen Bots sehr generisch
Ich hab’s für nen Kumpel platiniert aber richtig toll war’s für mich nicht. Für mich waren das überwiegend Memberberries was mir auch zeigt warum das bei den alten Leuten so gut ankam. 😂😂😅