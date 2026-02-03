Nintendo Switch 2: Über 7 Millionen verkaufte Konsolen im letzten Quartal

Mehr als 7 Millionen Nintendo Switch‑2‑Konsolen und 51 % mehr Gewinn wurden im letzten Quartal erreicht.

Nintendo hat seine aktuellen Finanzzahlen vorgelegt – und sowohl die Nintendo Switch 2 als auch sein Vorgänger sorgen für historische Meilensteine. Die Nachfrage nach der neuen Konsole zog über die Feiertage massiv an.

Zwischen Oktober und Dezember wurden demnach 7,01 Millionen Einheiten der Switch 2 verkauft, deutlich mehr als die 4,54 Millionen im Vorquartal. Seit dem Launch im Juni 2025 kommt sie auf 17,37 Millionen verkaufte Konsolen und übertrifft damit bereits nach weniger als einem Jahr die gesamten Wii‑U‑Lifetime‑Sales von 13,7 Millionen.

Der starke Start der Switch 2 treibt auch die Bilanz: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 stieg Nintendos Nettogewinn um 51 Prozent auf rund 2,31 Mrd. US‑Dollar. Die Nettoerlöse verdoppelten sich nahezu auf 12,2 Mrd. US‑Dollar).

Nintendo hält an seiner Prognose fest, bis zum Ende des Geschäftsjahres 19 Millionen Switch‑2‑Einheiten zu verkaufen.

Auch softwareseitig zeigt sich die Switch‑2‑Generation stark. Die aktuellen Top‑Seller lauten:

Mario Kart World – 14,03 Mio.

Donkey Kong Bananza – 4,25 Mio.

Pokémon Legends Z‑A: Switch‑2‑Edition – 3,89 Mio.

Kirby Air Riders – 1,76 Mio.