Nintendo Switch 2: Übertrifft im Vergleich alle anderen Konsolen in den ersten 9 Monaten

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Nintendo Switch 2 übertrifft nach neun Monaten fast alle Vorgängerkonsolen in den USA und setzt neue Maßstäbe.

Die Nintendo Switch 2 steht derzeit im Spannungsfeld zwischen vorsichtiger Produktionsanpassung und starkem US-Marktinteresse. Berichten zufolge hat Nintendo die Fertigung der Konsole vorübergehend gedrosselt, nachdem die Nachfrage in einigen Regionen hinter den Erwartungen zurückblieb.

Trotz dieser Einschränkungen zeigt sich in den Vereinigten Staaten ein beeindruckendes Bild: Nach nur neun Monaten übertrifft die Switch 2 fast alle früheren Konsolenstarts deutlich.

Analyst Mat Piscatella veröffentlichte dazu aktuelle Zahlen, die die Position der Switch 2 im Vergleich zu historischen Plattformen verdeutlichen. Laut Daten des Circana Retail Tracking Service liegt die Switch 2 nach neun Monaten vor Systemen wie der Xbox Series X und Series S (+73 %) oder der PlayStation 5 (+29 %).

Im Vergleich zu älteren Plattformen fällt die Dominanz noch deutlicher aus: Die Wii U wird um 302 % übertroffen, der GameCube um 139 %, die Xbox 360 um 120 % und der Nintendo 3DS um 96 %.

Auch die ursprüngliche Nintendo Switch liegt mit 45 % deutlich hinter dem aktuellen Wachstum der Switch 2.

Lediglich der Game Boy Advance liegt derzeit noch über der Switch 2, während alle anderen Plattformen klar zurückfallen.

Diese Zahlen zeigen, dass die US-Nachfrage für die neue Konsole selbst unter Produktionsdrosselung außerordentlich stark ist und Nintendo damit einen der erfolgreichsten Konsolenstarts der letzten Jahrzehnte verzeichnet.

Quelle
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24 Kommentare Added

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  1. SloStar13barca 15685 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 25.03.2026 - 15:12 Uhr

    Bin mal gespannt ob Nintendo am Ende den Hattrick macht und zum dritten mal hintereinander Marktführer im Konsolenmarkt wird. Wir werden sehen😉😀

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  2. RappScallion 28240 XP Nasenbohrer Level 4 | 25.03.2026 - 16:00 Uhr

    Freut mich für Nintendo, aber in meiner Wahrnehmung verblassen sie zunehmend. Irgendwie fehlen mir da mittlerweile die ganz großen Kracher.

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  3. hellboy 31435 XP Bobby Car Bewunderer | 25.03.2026 - 16:33 Uhr

    Eigentlich will ich mir auch noch eine holen, aber ich komme ja schon bei meinen Xbox Games nicht hinterher…

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    • Spaxarrow 11520 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 25.03.2026 - 16:52 Uhr
      Antwort auf hellboy

      Jap leider, hab mir vor 3 Wochen rund die Sw2 geholt und gleich mit 2 exclusives und nach und nach andere exclusives wo ich auf die Sw2 gespart hab weil dir haben jetzt n gratis oder bezahl update so wie Xenoblade X, jetzt hab ich die alten ungespielten Switch 1 games (welche aber absolut viel runder laufen), die Sw2 exclusives und auch noch die Xbox games die ungespielt sind so weit das Auge reicht 😂 so much too do so much too do

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  4. TJ44 4440 XP Beginner Level 2 | 25.03.2026 - 17:18 Uhr

    Eine überteuerte Konsole ohne Spiele.
    Die Leute kaufen es trotzdem wie warme Semmeln.
    Unglaublich

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  5. Schwammlgott 64115 XP Romper Stomper | 25.03.2026 - 17:49 Uhr

    Hab‘ sie mir vor ein paar Wochen geholt und bin zufrieden…Marion Kart und Donkey Kong sind super…jetzt warte ich nur auf ein neues Zelda

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