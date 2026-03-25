Nintendo Switch 2: Übertrifft im Vergleich alle anderen Konsolen in den ersten 9 Monaten

Nintendo Switch 2 übertrifft nach neun Monaten fast alle Vorgängerkonsolen in den USA und setzt neue Maßstäbe.

Die Nintendo Switch 2 steht derzeit im Spannungsfeld zwischen vorsichtiger Produktionsanpassung und starkem US-Marktinteresse. Berichten zufolge hat Nintendo die Fertigung der Konsole vorübergehend gedrosselt, nachdem die Nachfrage in einigen Regionen hinter den Erwartungen zurückblieb.

Trotz dieser Einschränkungen zeigt sich in den Vereinigten Staaten ein beeindruckendes Bild: Nach nur neun Monaten übertrifft die Switch 2 fast alle früheren Konsolenstarts deutlich.

Analyst Mat Piscatella veröffentlichte dazu aktuelle Zahlen, die die Position der Switch 2 im Vergleich zu historischen Plattformen verdeutlichen. Laut Daten des Circana Retail Tracking Service liegt die Switch 2 nach neun Monaten vor Systemen wie der Xbox Series X und Series S (+73 %) oder der PlayStation 5 (+29 %).

Im Vergleich zu älteren Plattformen fällt die Dominanz noch deutlicher aus: Die Wii U wird um 302 % übertroffen, der GameCube um 139 %, die Xbox 360 um 120 % und der Nintendo 3DS um 96 %.

Auch die ursprüngliche Nintendo Switch liegt mit 45 % deutlich hinter dem aktuellen Wachstum der Switch 2.

Lediglich der Game Boy Advance liegt derzeit noch über der Switch 2, während alle anderen Plattformen klar zurückfallen.

Diese Zahlen zeigen, dass die US-Nachfrage für die neue Konsole selbst unter Produktionsdrosselung außerordentlich stark ist und Nintendo damit einen der erfolgreichsten Konsolenstarts der letzten Jahrzehnte verzeichnet.