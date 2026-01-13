Nintendo Switch 2: Unternehmen warnt vor steigenden Kosten und unsicheren Margen

Nintendo-Präsident Furukawa spricht über volatile RAM‑Preise und harte US‑Zölle in Verbindung mit der Nintendo Switch 2 Konsole.

Nintendo beobachtet die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rund um die Nintendo Switch 2 derzeit besonders aufmerksam. In einem Interview mit der Kyoto Shimbun erklärte Präsident Shuntaro Furukawa, dass die Profitabilität der neuen Hardware stärker unter Druck steht als beim ursprünglichen Modell. Gründe dafür liegen vor allem in teuren Komponenten, schwankenden Wechselkursen und anhaltenden Zollbelastungen.

Furukawa betonte, dass die Rentabilität von Faktoren wie Beschaffungsbedingungen, Skaleneffekten und internationalen Abgaben abhängt. Um langfristig stabil zu bleiben, setzt das Unternehmen auf eine vorausschauende Planung bei der Komponentenbeschaffung.

Besonders kritisch sei der RAM‑Markt, dessen Preise durch die enorme Nachfrage von KI‑Rechenzentren rasant steigen. Zwar gebe es aktuell keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bilanz, doch die Lage bleibe unberechenbar und müsse eng überwacht werden.

Auf die Frage, ob Nintendo bei weiter steigenden Kosten die Preise der Nintendo Switch 2 anheben könnte, wich Furukawa aus und verwies auf die hypothetische Natur des Szenarios. Gleichzeitig sprach er über die Auswirkungen der hohen US‑Zölle auf japanische Produkte.

Bereits zu Beginn des Geschäftsjahres habe Nintendo mit negativen Effekten in Milliardenhöhe gerechnet, die sich im ersten Halbjahr bestätigt hätten. Die Strategie des Unternehmens sehe vor, diese Belastungen so weit wie möglich in die Preise einfließen zu lassen.

Trotz dieser Herausforderungen befinde sich Nintendo in einer entscheidenden Phase. Die Einführung neuer Hardware und die Aufrechterhaltung der Plattformdynamik hätten höchste Priorität, während das Unternehmen die wirtschaftliche Lage sorgfältig abwäge.