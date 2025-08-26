Nintendo Switch 2: Viele Entwickler bekommen keine DevKits

3 Autor: , in News / Nintendo Switch 2
Übersicht

Nintendo scheint die DevKits für die Nintendo Switch 2 für Drittanbieter stark zu begrenzen.

Digital Foundry sprach in der vergangenen Woche auf der Gamescom mit zahlreichen Entwicklern. Viele von ihnen bestätigten dabei, dass sie bisher kein DevKit der Nintendo Switch 2 bekommen haben.

Nintendo soll den Entwicklern gesagt haben, dass sie ihr Spiel einfach auf der Nintendo Switch 1 veröffentlichen und sich auf die Abwärtskompatibilität verlassen sollen.

Das könnte auch der Grund sein, warum Drittanbieter wie Xbox noch keine Spiele für die Nintendo Switch 2 angekündigt haben. Nintendo gibt schlichtweg nicht jedem oder eben nur sehr wenigen Studios eine Entwicklerkonsole. Jez Corden von Windows Central kommentierte die Meldung mit: „Xbox hat praktisch nichts bekommen.“

