Nintendo Switch 2: Vorbestellungen starten am 2. April laut Händler

Laut dem Händler Best Buy beginnt die Vorbestellerphase der Nintendo Switch 2 am 2. April 2025.

Für den 2. April hat Nintendo bekanntlich seine große Präsentation zum Nachfolger der Switch geplant. Um 15:00 Uhr wird es dazu eine eigene Nintendo Direct geben.

Noch am selben Tag soll die Nintendo Switch 2 dann zur Vorbestellung freigegeben sein. Das schreibt Best Buy, ein amerikanischer Händler für Unterhaltungselektronik, in seinem Blog.