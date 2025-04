Nintendo Switch 2: Wer sich die Switch 2 nicht leisten kann soll sich eben die Switch 1 kaufen

Kein Geld für die Switch 2? Laut Nintendo-Amerika-Chef Doug Bowser habt ihr auch ohne Switch 2 genug Optionen, nämlich die Switch 2.

Falls ihr euch die kommende Switch 2 nicht leisten könnt, müsst ihr nicht leer ausgehen – das betonte zumindest Doug Bowser, Präsident von Nintendo of America. Laut ihm stehen euch weiterhin andere Modelle der Switch-Plattform zur Verfügung. Nintendo halte den Preis der neuen Konsole für angemessen, gemessen am Gesamtwert und Spielerlebnis. Ihr könnt euch also weiterhin auf eine breite Auswahl an Nintendo-Konsolen freuen – ganz nach euren Möglichkeiten.

„Wir wissen, dass es Leute gibt, die sich den Preis der Switch 2 nicht leisten können“, so Bowser. „Deshalb wollten wir die anderen Switch-Plattformen verfügbar machen, damit [die Leute] immer noch die Möglichkeit haben, in unser Spieluniversum einzutauchen, ein Teil dieser Charaktere in diesen Welten zu sein und den Wert, wenn man so will, in jeder Stufe der Plattform zu sehen, in die sie kommen.“

