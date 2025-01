Nintendo Switch 2: Xbox-Unterstützung von Phil Spencer bestätigt

Autor:, in / Nintendo Switch 2

Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer hat bestätigt, dass Xbox die kommende Nintendo Switch 2 mit eigenen Spielen unterstützen wird.

In einem Interview mit Gamertag Radio erwähnte Spencer, dass er Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zur Ankündigung der neuen Konsole gratuliert habe und betonte: „Ich freue mich darauf, sie mit den Spielen zu unterstützen, die wir haben.“

Diese Aussage steht im Einklang mit Microsofts jüngster Strategie, mehr eigene Titel auf verschiedenen Plattformen verfügbar zu machen. Bereits im Februar 2024 kündigte Xbox an, Spiele wie Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves und Grounded auch für PlayStation und Nintendo Switch zu veröffentlichen.

Matt Booty bestätigte bereits im Juni 2024, dass zum Beispiel die Veröffentlichung von Sea of Thieves auch neue Spieler zur Xbox gebracht hat und seit diesem Zeitpunkt die aktiven Spielerzahlen auf der Xbox wieder gestiegen sind. Somit scheint ein Zufluss von PlayStation-Spielern ebenfalls dafür zu sorgen, dass Spiele wie Sea of Thieves wieder aktiver gespielt wird.

Welche Spiele für die Nintendo Switch 2 geplant sind, wollte Phil Spencer noch nicht verraten. Es ist aber davon auszugehen, dass Call of Duty dabei sein wird, da Microsoft bei der Übernahme dies zugesagt hat. Ebenso sind Titel wie DOOM: The Dark Ages, Diablo IV und mehr denkbar. Gerüchte besagen, dass selbst Halo: The Master Chief Collection, Starfield und weitere Titel für die Switch 2 erscheinen werden.

Spencer betonte in dem Interview die Bedeutung von Nintendo in der Spielindustrie und äußerte seine Bewunderung für deren Innovationen. Er zeigte sich zuversichtlich über den Erfolg der Switch 2 und unterstrich die Absicht, die Plattform mit Xbox-Spielen zu unterstützen.