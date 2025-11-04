Nintendo Switch 2: Zehn Millionen verkaufte Einheiten erreicht

Die Marke von zehn Millionen Einheiten hat die Nintendo Switch 2 Konsole im letzten Quartal geknackt.

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das zweite Quartal (01. Juli bis 30. September) des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass die Konsole Nintendo Switch 2 bis Ende September 10,36 Millionen Mal verkauft wurde. Der Verkauf von Software liegt bei 20,62 Millionen Einheiten.

Das Unternehmen korrigierte daraufhin seine Prognose für das Geschäftsjahr für die Nintendo Switch 2 von 15 auf 19 Millionen bzw. für Software von 45 auf 48 Millionen.

Der Vorgänger Nintendo Switch durchbrach derweil mit 154,1 Millionen verkauften Konsolen eine weitere bedeutende Marke.