Nintendo Switch 2: Zehn Millionen verkaufte Einheiten erreicht

Die Marke von zehn Millionen Einheiten hat die Nintendo Switch 2 Konsole im letzten Quartal geknackt.

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das zweite Quartal (01. Juli bis 30. September) des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass die Konsole Nintendo Switch 2 bis Ende September 10,36 Millionen Mal verkauft wurde. Der Verkauf von Software liegt bei 20,62 Millionen Einheiten.

Das Unternehmen korrigierte daraufhin seine Prognose für das Geschäftsjahr für die Nintendo Switch 2 von 15 auf 19 Millionen bzw. für Software von 45 auf 48 Millionen.

Der Vorgänger Nintendo Switch durchbrach derweil mit 154,1 Millionen verkauften Konsolen eine weitere bedeutende Marke.

Quelle
  1. Hey Iceman 829925 XP Xboxdynasty All Star Gold | 04.11.2025 - 14:01 Uhr

    Da sieht man, wie sehr man sich nach einer stärkeren Switch gesehnt hat.

    0
  2. mAsTeR OuTi 88200 XP Untouchable Star 4 | 04.11.2025 - 14:06 Uhr

    Einfach stark. Freu mich für Nintendo und kann auch nur gratulieren. Ich habe meien Switch 2 auch lieben gelernt.

    0
  4. Katanameister 236080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.11.2025 - 14:09 Uhr

    Fantastisch, Nintendo hat alles richtig gemacht 🙃, wünsche deren Kunden weiterhin viel Spaß 😉.

    1
  5. Wartenaufwunder 138590 XP Elite-at-Arms Gold | 04.11.2025 - 14:17 Uhr

    Hab sie auch gekauft, aber so richtig zündet das alles (noch) nicht so wirklich bei mir. Spiele viel weniger im Handheld als ich dachte und die Spiele kicken auch noch nicht so zu 100%

    0
  6. Chicko90 23455 XP Nasenbohrer Level 2 | 04.11.2025 - 14:25 Uhr

    in meinen Augen ist die Switch 2 viiiiel zu teuer. Verkauft sich aber scheinbar trotzdem gut xD unglaublich. Das ist wie bei Pokemon, nintendo kann machen was die wollen und es gibt immer leute die es kaufen.

    1

