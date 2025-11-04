Nintendo Switch 2: Zehn Millionen verkaufte Einheiten erreicht

Nintendo hat seinen Finanzbericht für das zweite Quartal (01. Juli bis 30. September) des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.
Daraus geht hervor, dass die Konsole Nintendo Switch 2 bis Ende September 10,36 Millionen Mal verkauft wurde. Der Verkauf von Software liegt bei 20,62 Millionen Einheiten.
Das Unternehmen korrigierte daraufhin seine Prognose für das Geschäftsjahr für die Nintendo Switch 2 von 15 auf 19 Millionen bzw. für Software von 45 auf 48 Millionen.
Der Vorgänger Nintendo Switch durchbrach derweil mit 154,1 Millionen verkauften Konsolen eine weitere bedeutende Marke.
Da sieht man, wie sehr man sich nach einer stärkeren Switch gesehnt hat.
Einfach stark. Freu mich für Nintendo und kann auch nur gratulieren. Ich habe meien Switch 2 auch lieben gelernt.
Dann hat man spätestens nächstes Jahr die Series Konsolen überholt.
Fantastisch, Nintendo hat alles richtig gemacht 🙃, wünsche deren Kunden weiterhin viel Spaß 😉.
Hab sie auch gekauft, aber so richtig zündet das alles (noch) nicht so wirklich bei mir. Spiele viel weniger im Handheld als ich dachte und die Spiele kicken auch noch nicht so zu 100%
in meinen Augen ist die Switch 2 viiiiel zu teuer. Verkauft sich aber scheinbar trotzdem gut xD unglaublich. Das ist wie bei Pokemon, nintendo kann machen was die wollen und es gibt immer leute die es kaufen.