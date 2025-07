Nintendo Switch: FBI legt Piraterieseite das Handwerk

Mit über 152 Millionen verkauften Einheiten ist die Nintendo Switch eine der erfolgreichsten Videospielkonsolen aller Zeiten. Allerdings leidet die Handheld-Konsole zeitlebens auch unter einem großen Piraterieproblem.

Nun wurde die Seite Nsw2u.com, die vor allem für ihr reichhaltiges Angebot an illegalen Switch-Roms bekannt war, im Zuge einer Strafverfolgungsmaßnahme durch das FBI abgeschaltet. Beim Besuch der Seite erscheint dort folgende Nachricht:

„Diese Domain wurde vom Federal Bureau of Investigation beschlagnahmt, in Übereinstimmung mit einer Beschlagnahmeanordnung gemäß 18 U.S.C. 2323, die vom United States District Court for the Northern District of Georgia im Rahmen einer Strafverfolgungsmaßnahme des Federal Bureau of Investigation ausgestellt wurde.“