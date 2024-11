Nintendo Switch: Mehr als 146 Millionen verkaufte Konsolen

Aktuelle Zahlen für Hard- und Software legte jetzt Nintendo im aktuellen Quartalsbericht vor.

Bei der aktuellen Konsole Nintendo Switch wurden demzufolge bis Ende September 146,04 Millionen weltweit verkauft. Im Vergleich zum vorherigen Quartal 143,42 Millionen kamen demnach 2,62 Millionen Konsolen hinzu.

Auch aktuelle Verkaufszahlen für die Top 10 bei den First-Party-Spielen nannte das Unternehmen:

Mario Kart 8 Deluxe – 64,27 Millionen

Animal Crossing: New Horizons – 46,45 Millionen

Super Smash Bros. Ultimate – 35,14 Millionen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32,29 Millionen

Super Mario Odyssey – 28,50 Millionen

Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26,44 Millionen

Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 25,69 Millionen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21,04 Millionen

Super Mario Party – 20,98 Millionen

New Super Mario Bros. U Deluxe – 17,77 Millionen

Für das im September veröffentlichte The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gab Nintendo 2,58 Millionen verkaufte Einheiten an.