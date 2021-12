Nintendo Switch: Meistverkaufte Konsole im November 2021in den USA

Die Nintendo Switch verkaufte sich im November 2021 in den USA von allen Konsolen am besten. Laut der NPD Group wurden 1,13 Millionen Einheiten der Nintendo-Konsolen verkauft. Allein in der Thanksgiving-Woche mit dem Black Friday gingen 550.000 Einheiten über die Ladentheke.

In 35 der letzten 36 Monaten verkaufte sich die Nintendo Switch am meisten in den USA. Sowohl in Dollar als auch Einheiten ist damit in diesem Jahr auf Platz Eins.

Die Konsolenverkäufe werden indes von Analyst Daniel Ahmad in ein anderes Licht gerückt. Denn aufgrund der knappen Versorgung von Halbleitern und anderen Komponenten verkaufte sich die Switch im November 2021 weniger als noch im selben Monat des Vorjahres.

PlayStation 5 und Xbox Series X|S sollen sich weiterhin zusammen nicht so oft verkauft haben wie die Switch

Zum Vergleich sagte Ahmad, dass sich im November 2014 die Konsolen PlayStation 4, Xbox One und die Wii U öfter verkauft haben als Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch im November 2021.

If you want to know how bad the supply situation is:

– The Switch sold less than November last year

– PS5 + Xbox barely = what Switch sold in total

– The PS4, XB1 and Wii U (yes Wii U) sold more in Nov 2014 than Switch + PS5 + Xbox Series in Nov 2021. https://t.co/pX6rpKb8Nk

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 13, 2021