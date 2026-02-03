Nintendo Switch: Meistverkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten

Die Nintendo Switch-Konsole hat einen historischen Moment erreicht: Sie ist nun offiziell Nintendos meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden 155,37 Millionen Einheiten verkauft – mehr als der bisherige Rekordhalter Nintendo DS mit 154,02 Millionen.
Bereits im November lagen beide Systeme nahezu gleichauf, doch das Weihnachtsgeschäft gab der Switch den entscheidenden Schub, obwohl Nintendo die Entwicklung bereits auf die Switch 2 verlagert hat.
Das Unternehmen betont weiterhin, die Switch „entsprechend der Nachfrage und Marktsituation“ weiter zu verkaufen.
Um den PlayStation‑2‑Rekord zu brechen, muss Nintendo allerdings weiter liefern: Sonys Konsole kam auf über 160 Millionen Einheiten und bleibt damit die meistverkaufte Hardware der Gaming‑Geschichte.
Respekt!Das sich das Ding so oft verkauft hat!
Könnte Nintendo tatsächlich noch schaffen,gute Angebote für die Restbestände der Switch raushauen und dann sollten 5mio kein Problem werden.
2025 hat man noch 4.51 Millionen Switch verkauft.
Glückwunsch zur zweitmeistverkauften Konsole aller Zeiten!
Das man die PS2 überholt, daran habe ich keinen Zweifel, man hat 2025 noch 4.51 Millionen Switch verkauft, ich denke 2027 überholt man dann die PS2.
Und man muss bedenken die PS2 gab es neu für 99 Euro. Zwar erst am Ende aber trotzdem
Ja, aber diese Zahlen sind eigentlich in Frage zu stellen, weil der Gameboy Modus hier für sehr sehr viele ein Kaufanreiz ist.
Mich würde interessieren wie viele sich das Teil holen würden, wenn man die Switch nur auf dem TV verwenden könnte? 😉
Wieso sind die Zahlen zu hinterfragen, weil man das Ding als Handheld nutzen kann?
Das ist ja, als würde man fragen, wie viele Amphibienfahrzeuge sich verkaufen würden, wenn man sie nur an Land fahren könnte xD
Fakt ist, dass sich die Switch wie blöd verkauft hat, egal was sie kann oder nicht kann.
Da hat Nintendo mal wieder viel richtig gemacht
Das sind schon krasse Verkaufszahlen.
Meine letzte Nintendo Konsole war der DS, ist schon eine Weile her.
Bei der Switch hat mich die veraltete Technik von einem Kauf abgehalten, auch sind mir deren Spiele zu kindisch. Nur Zelda wäre da für mich interessant.