Nintendo Switch: Meistverkaufte Nintendo-Konsole aller Zeiten

Die Original-Switch überholt den Nintendo DS und ist erstmals Nintendos meistverkaufte Hardware aller Zeiten.

Die Nintendo Switch-Konsole hat einen historischen Moment erreicht: Sie ist nun offiziell Nintendos meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Bis zum 31. Dezember 2025 wurden 155,37 Millionen Einheiten verkauft – mehr als der bisherige Rekordhalter Nintendo DS mit 154,02 Millionen.

Bereits im November lagen beide Systeme nahezu gleichauf, doch das Weihnachtsgeschäft gab der Switch den entscheidenden Schub, obwohl Nintendo die Entwicklung bereits auf die Switch 2 verlagert hat.

Das Unternehmen betont weiterhin, die Switch „entsprechend der Nachfrage und Marktsituation“ weiter zu verkaufen.

Um den PlayStation‑2‑Rekord zu brechen, muss Nintendo allerdings weiter liefern: Sonys Konsole kam auf über 160 Millionen Einheiten und bleibt damit die meistverkaufte Hardware der Gaming‑Geschichte.