Nintendo Switch: Modder muss zwei Millionen Dollar blechen

31 Autor: , in News / Nintendo Switch
Übersicht

Nintendo hat eine Einigung mit einem Switch-Modder erzielt, der zwei Millionen Dollar zahlen muss.

Ryan Daly, Eigentümer von Modded Hardware, wurde im letzten Jahr von Nintendo verklagt. Ihm wurde vorgeworfen, Switch-Konsolen zu verkaufen, mit denen Raubkopien von Spielen installiert werden konnten. Auch wurde ihm zur Last gelegt, Raubkopien verkauft zu haben bzw. sie auf den gemoddeten Konsolen zur Installation vorbereitet angeboten zu haben.

Mit Nintendo erzielte er nun eine Einigung, in dem er dem Konsolenhersteller zwei Millionen Dollar zahlen muss.

Darüber hinaus erwirkte man eine einstweilige Verfügung, die ihm den Verkauf von modifizierten Geräten untersagt. Auch der Verkauf von Dokumentationen oder Informationen zu Mods ist ihm verboten.

Daly hätte sich selbst viel Ärger und Geld sparen können. Denn Nintendo war noch so nett und hatte ihn im Vorfeld gewarnt und aufgefordert, seine Aktivitäten einzustellen. Dem kam er nicht nach, was dann zur Klage führte.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Nintendo Switch

31 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Gunslinger 16430 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 08.09.2025 - 19:29 Uhr

    Wenn auf dem Vergleichsweg schon 2 Mio. gezahlt werden müssen, worauf wäre das Ganze denn dann ohne Vergleich hinaus gelaufen? Lebenslänglich? Todesstrafe?

    0
  2. Robilein 1151290 XP Xboxdynasty Legend Gold | 08.09.2025 - 20:08 Uhr

    In Bayern sagen wir Vollpfosten zu sowas. Selber schuld, hab überhaupt kein Mitleid.

    1
  3. RS85 82640 XP Untouchable Star 2 | 08.09.2025 - 20:10 Uhr

    Ich glaube das übt der Typ nicht nochmal aus🤦🏼‍♂️🤑✌️.

    1

Hinterlasse eine Antwort