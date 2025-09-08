Nintendo Switch: Modder muss zwei Millionen Dollar blechen

Ryan Daly, Eigentümer von Modded Hardware, wurde im letzten Jahr von Nintendo verklagt. Ihm wurde vorgeworfen, Switch-Konsolen zu verkaufen, mit denen Raubkopien von Spielen installiert werden konnten. Auch wurde ihm zur Last gelegt, Raubkopien verkauft zu haben bzw. sie auf den gemoddeten Konsolen zur Installation vorbereitet angeboten zu haben.
Mit Nintendo erzielte er nun eine Einigung, in dem er dem Konsolenhersteller zwei Millionen Dollar zahlen muss.
Darüber hinaus erwirkte man eine einstweilige Verfügung, die ihm den Verkauf von modifizierten Geräten untersagt. Auch der Verkauf von Dokumentationen oder Informationen zu Mods ist ihm verboten.
Daly hätte sich selbst viel Ärger und Geld sparen können. Denn Nintendo war noch so nett und hatte ihn im Vorfeld gewarnt und aufgefordert, seine Aktivitäten einzustellen. Dem kam er nicht nach, was dann zur Klage führte.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn auf dem Vergleichsweg schon 2 Mio. gezahlt werden müssen, worauf wäre das Ganze denn dann ohne Vergleich hinaus gelaufen? Lebenslänglich? Todesstrafe?
🤣🤣🤣
In Bayern sagen wir Vollpfosten zu sowas. Selber schuld, hab überhaupt kein Mitleid.
Ich glaube das übt der Typ nicht nochmal aus🤦🏼♂️🤑✌️.
Geschieht ihm recht.
Selbst schuld und nur zurecht die Strafe.