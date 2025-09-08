Nintendo Switch: Modder muss zwei Millionen Dollar blechen

Nintendo hat eine Einigung mit einem Switch-Modder erzielt, der zwei Millionen Dollar zahlen muss.

Ryan Daly, Eigentümer von Modded Hardware, wurde im letzten Jahr von Nintendo verklagt. Ihm wurde vorgeworfen, Switch-Konsolen zu verkaufen, mit denen Raubkopien von Spielen installiert werden konnten. Auch wurde ihm zur Last gelegt, Raubkopien verkauft zu haben bzw. sie auf den gemoddeten Konsolen zur Installation vorbereitet angeboten zu haben.

Mit Nintendo erzielte er nun eine Einigung, in dem er dem Konsolenhersteller zwei Millionen Dollar zahlen muss.

Darüber hinaus erwirkte man eine einstweilige Verfügung, die ihm den Verkauf von modifizierten Geräten untersagt. Auch der Verkauf von Dokumentationen oder Informationen zu Mods ist ihm verboten.

Daly hätte sich selbst viel Ärger und Geld sparen können. Denn Nintendo war noch so nett und hatte ihn im Vorfeld gewarnt und aufgefordert, seine Aktivitäten einzustellen. Dem kam er nicht nach, was dann zur Klage führte.