Nintendo Switch: Originale Switch 1 wird in Europa ab März 2027 eingestellt

Nintendo verabschiedet die erste Switch in Europa – neue EU-Batterieregeln sind der Auslöser.

Nintendo wird die ursprüngliche Nintendo Switch in Europa ab März 2027 nicht mehr anbieten. Hintergrund sind neue EU-Vorgaben für Batterien, die ab Mitte Februar 2027 in Kraft treten.

Bereits ab Sommer 2026 beginnt Nintendo damit, ausgewählte Produkte schrittweise durch überarbeitete Versionen mit vom Nutzer austauschbaren Akkus zu ersetzen. Weitere Hardware-Revisionen sollen im Herbst und Winter 2026 sowie Anfang 2027 folgen.

Nach Angaben des Unternehmens unterscheiden sich die neuen Modelle funktional nicht von den bisherigen Versionen. Die Änderungen betreffen ausschließlich die Anpassung an die kommenden europäischen Batterievorschriften.

Nintendo weist außerdem darauf hin, dass die überarbeiteten Modelle nicht zeitgleich in allen europäischen Ländern verfügbar sein werden. Der Rollout erfolgt schrittweise und kann je nach Produktion, Logistik und regionaler Verfügbarkeit variieren.

Mit der Umstellung reagiert Nintendo auf die neuen gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union, die künftig einen leichter austauschbaren Akku bei bestimmten Elektronikgeräten vorsehen. Die originale Switch verschwindet damit nach rund zehn Jahren schrittweise aus dem europäischen Markt.