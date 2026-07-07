Nintendo Switch: Originale Switch 1 wird in Europa ab März 2027 eingestellt

Nintendo wird die ursprüngliche Nintendo Switch in Europa ab März 2027 nicht mehr anbieten. Hintergrund sind neue EU-Vorgaben für Batterien, die ab Mitte Februar 2027 in Kraft treten.
Bereits ab Sommer 2026 beginnt Nintendo damit, ausgewählte Produkte schrittweise durch überarbeitete Versionen mit vom Nutzer austauschbaren Akkus zu ersetzen. Weitere Hardware-Revisionen sollen im Herbst und Winter 2026 sowie Anfang 2027 folgen.
Nach Angaben des Unternehmens unterscheiden sich die neuen Modelle funktional nicht von den bisherigen Versionen. Die Änderungen betreffen ausschließlich die Anpassung an die kommenden europäischen Batterievorschriften.
Nintendo weist außerdem darauf hin, dass die überarbeiteten Modelle nicht zeitgleich in allen europäischen Ländern verfügbar sein werden. Der Rollout erfolgt schrittweise und kann je nach Produktion, Logistik und regionaler Verfügbarkeit variieren.
Mit der Umstellung reagiert Nintendo auf die neuen gesetzlichen Anforderungen der Europäischen Union, die künftig einen leichter austauschbaren Akku bei bestimmten Elektronikgeräten vorsehen. Die originale Switch verschwindet damit nach rund zehn Jahren schrittweise aus dem europäischen Markt.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja war zu erwarten.
Verdammt. Wollte mir eine im April 2027 holen
😂…ich bin aber wirklich am überlegen, ob ich mir noch eine hole, meine ist kaputt gegangen vor einiger Zeit und als Homebrew ist das Teil ein kleines Beast.
Für Homebrew, das ich dann sowieso nicht spiele, benötige ich es nicht
Viele Spiele 😅
Einerseits ein Gewinn für uns Verbraucher, aber die Folgen daraus.. nuja.
Wie sieht das denn bei anderen aus, ich denke nur an die ganzen Smartphones und Tablets.
Da ist ja alles verklebt.
Natürlich wird die neue Switch 2 erst nach der Preiserhöhung veröffentlicht.
Dann muss sich Nintendo aber beeilen, denn die EU-Switch 2 ist für den Herbst angekündigt
Preiserhöhung soll September kommen.
Passend zum Release der verbesserten Switch 2.
Auch die müssen sich an die Regelung anpassen. Heißt, das auch Smartphone Hersteller ab spätestens 2027 einen austauschbaren Akku haben müssen.
Danke, siehst wollte ich noch googlen, aber dann vergessen. Hab noch andere Fragen – mal sehen ob ich dran denke immerhin das zu googlen ^^‘
Zum Beispiel, ob das nur für neue Modelle gilt oder wie bei Nintendo auch bei älteren. Ob Samsung und Co, dann Produkte vom Markt nehmen und nur neue Produkte den EU Vorgaben entsprechen oder es auch bei alten Geräten, die sich noch gut verkaufen, Revisionen geben wird.
Hab gar nicht gewusst dass die Switch 1 überhaupt noch vertrieben wird, wo es doch bereits seit nem Jahr einen Nachfolger gibt.
Mal ein Gesetz welches wirklich sinnvoll ist m.M.n. 👍🏼
Aber nicht jeder kauft sich sofort eine Switch 2.
Austauschbare Akkus sind Super und es ist zu begrüßen das dies umgesetzt werden muss aber nur weil etwas als Austauschbar deklariert ist bedeutet es ja nicht das dann an jeder Ecke die Akkus vertrieben werden. Ich denke eher das wird so eine Art: wir lassen den Kleber weg/ setzen normale Schrauben und nutzen einen einfacheren Connector statt Flachbandkabel. Der Unterschied wird nicht allzu groß sein im Vergleich zu jetzt. Man kann natürlich auch jetzt die Akkus an quasi jedem Gerät tauschen wenn man entsprechendes Werkzeug und Wissen hat. Das wird jetzt keine Revolution. Genau genommen geht das schon bei vielen Geräten seit Jahren. Bei Smartphones ist es auch nicht groß anders. Das Problem ist hier eher die Verklebung von Gehäuse und Display zu lösen und das danach wieder dich zu bekommen.
Durch die Verordnung soll ein Akkutausch vereinfacht werden. Vielleicht werden Schrauben und Stecker verwendet, um den Akku im Gerät zu fixieren.
Wäre bestimmt sowieso nicht mehr so lange verkauft worden, ich werde mir keine mehr holen.
Ich schaue mal ob ich mir noch ne OLED zulege, so auf Halde.
Wusste gar nicht das sie die Switch 1 noch gebaut wird 😯
Wenn es ein gutes Angebot gibt, würde ich mir auch noch eine Switch 1 kaufen. Die Switch 2 habe ich zwar schon, aber einfach aus Sammelleidenschaft hätte ich die erste Generation auch gerne noch.
Zumal es ja auch noch Spiele gibt, die mit der Switch 2 nicht kompatibel sind.
Ich weiß nicht, ob es gut für uns Gamer ist. Immerhin werden auch immer noch Spiele für die Switch 1 gebracht.