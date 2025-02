Nintendo Switch: Über 150 Millionen Konsolen verkauft

Für das dritte Quartal gab Nintendo in seinem Finanzbericht an, 4,82 Millionen Switch-Konsolen verkauft zu haben. Damit knackte der Hersteller eine magische Marke und kommt jetzt auf 150,86 Millionen verkauften Konsolen weltweit.

Im Zeitraum vom 01. April bis 31. Dezember wurden 9,54 Millionen Hardware-Verkäufe gemeldet. Vergleicht man dies mit dem Vorjahr bedeutet es einen Rückgang von 30,6 %.

Weiterhin wurde 53,7 Millionen Software für die Nintendo Switch verkauft. Das sind 24,4 % weniger als im Vorjahresvergleich. Der starke Rückgang bei Software ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder zu verdanken, die beide 2023 auf den Markt kamen und eine hervorragende Leistung brachten.