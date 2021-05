Nintendo Switch: Verkäufe übertreffen die von Xbox und PlayStation 5 zusammen

Autor:, in / Nintendo Switch

Die Nintendo Switch hat sich im gleichen Zeitraum mehr verkauft als die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 zusammen. Das geht aus einem Bericht von Ampere Analysis hervor, der besagt, dass sich die Switch im ersten Quartal 2021 5,86 Millionen Mal verkauft hat, was eine Steigerung von 12 % gegenüber dem gleichen Intervall im Vorjahr bedeutet.

Zum Vergleich: Die Xbox Series X/S verkaufte in der selben Zeit 1,31 Millionen Einheiten. Die PlayStation 5, verdoppelte die Xbox Series X/S-Zahlen und kam auf 2,83 Millionen Konsolen im gleichen Abschnitt.

Beide Konsolen leiden unter Lagerknappheit und unvorhersehbarer Verfügbarkeit, was größtenteils auf die Halbleiterknappheit zurückzuführen ist, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurde. Scalping ist ebenfalls zu einem großen Problem geworden. Foxconn-CEO Young Liu glaubt, dass dieser Mangel bis Mitte 2022 andauern wird. Auch Sony glaubt nicht, dass sie die Nachfrage in diesem Jahr decken können. Das heißt, Sony und Microsoft sind nicht die einzigen, die unter der Chip-Knappheit leiden. Auch Nintendo hat bestätigt, dass sich die Engpässe auf die Switch-Produktion ausgewirkt haben, so dass die Verkaufs-Leistung noch beeindruckender ist.