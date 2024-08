Nintendo Switch: Weltweit über 143,42 Millionen Mal verkauft

In seinem Finanzbericht für das erste Quartal des Finanzjahres 2025 teilte Nintendo mit, dass sich die Nintendo Switch weltweit 143,42 Millionen Mal verkauft hat. Damit legten die Verkaufszahlen allein in den vergangenen drei Monaten um weitere 2,1 Millionen Einheiten zu.

Wenngleich es sich hierbei um ein starkes Ergebnis handelt, muss allerdings auch festgehalten werden, dass die Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 46,3 Prozent zurückgingen. Die Verkaufszahlen für Spiele gingen derweil im ersten Quartal des Finanzjahres 2025 um 41,3 Prozent zurück.

Nintendo merkt allerdings auch an, dass das Vorjahresquartal außergewöhnlich stark war. The Super Mario Bros. Movie kam in die Kinos und The Legend of Zelda: Tears of Kingdom begeisterte auf der Konsole die Community. Solche „besonderen Faktoren“ hätten im aktuellen Quartal gefehlt.