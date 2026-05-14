Nintendo: 27-Jähriger nach Bombendrohungen gegen Hauptquartier festgenommen

Mehrere Bombendrohungen gegen Nintendo haben in Kyoto einen Polizeieinsatz ausgelöst, der schließlich zur Festnahme eines 27-jährigen Verdächtigen führte. Die Vorfälle unterstreichen erneut die sicherheitsrelevanten Herausforderungen für große Gaming-Unternehmen.

Nach Angaben japanischer Behörden soll der Mann aus Hekinan City in der Präfektur Aichi Drohbriefe an das Hauptquartier von Nintendo geschickt haben. Darin kündigte er an, das Unternehmen bombardieren zu wollen, und behauptete, entsprechende Vorbereitungen seien bereits im Gange.

Der erste dieser Briefe ging Berichten zufolge am 16. März ein und führte unmittelbar zu Ermittlungen sowie Sicherheitsmaßnahmen rund um den Firmensitz in Kyoto. Die Polizei durchsuchte in der Folge auch das umliegende Gebiet.

Medienberichte legen nahe, dass der Verdächtige die Vorwürfe eingeräumt hat. Ihm wird unter anderem die Behinderung von Geschäftsabläufen zur Last gelegt.

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine Serie ähnlicher Drohungen ein. Bereits in den Jahren 2023 und 2024 sah sich Nintendo mit vergleichbaren Situationen konfrontiert, die unter anderem zur Absage von Veranstaltungen führten.

Ein weiterer Fall aus dem Jahr 2024 betraf Drohungen im Zusammenhang mit einem Splatoon-Turnier, die ebenfalls zur Festnahme eines 27-jährigen Mannes führten. Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist bislang nicht bekannt, jedoch zeigt sich erneut, dass die Behörden in Japan solche Vorfälle konsequent verfolgen.