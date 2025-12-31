Nintendo: Aktie fällt um rund 20 %

Nintendo erlebt derzeit einen deutlichen Rückgang seines Aktienwerts. Laut aktuellen Berichten ist der Kurs im Dezember um rund 20 % gegenüber dem Allzeithoch im August eingebrochen. Hauptgrund dafür sind die stark gestiegenen Kosten für zentrale Switch‑2‑Komponenten, insbesondere Speicher‑ und RAM‑Module.

Mehrere Marktanalysen zeigen, dass die Preise für Speicherchips – darunter LPDDR5X‑RAM, auf das die Switch 2 setzt – in den letzten Monaten massiv gestiegen sind. In manchen Berichten ist von über 40 % Preissteigerung die Rede.

Diese Entwicklung belastet die Produktionskosten erheblich und sorgt bei Investoren für Nervosität.