Image: Nintendo

Nintendo‑Aktie fällt um rund 20 % – steigende Switch‑2‑Kosten verunsichern Anleger.

Nintendo erlebt derzeit einen deutlichen Rückgang seines Aktienwerts. Laut aktuellen Berichten ist der Kurs im Dezember um rund 20 % gegenüber dem Allzeithoch im August eingebrochen. Hauptgrund dafür sind die stark gestiegenen Kosten für zentrale Switch‑2‑Komponenten, insbesondere Speicher‑ und RAM‑Module.

Mehrere Marktanalysen zeigen, dass die Preise für Speicherchips – darunter LPDDR5X‑RAM, auf das die Switch 2 setzt – in den letzten Monaten massiv gestiegen sind. In manchen Berichten ist von über 40 % Preissteigerung die Rede.

Diese Entwicklung belastet die Produktionskosten erheblich und sorgt bei Investoren für Nervosität.

Image via Google Stock

  3. Holy Moly 158324 XP God-at-Arms Onyx | 31.12.2025 - 11:44 Uhr

    Tja, die liebe Aktienwelt. Dafür jibbet noch keine KI die die Kurse künstlich und ständig nach oben denkt. 🤭😋

    0
  6. Kenty 238790 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.12.2025 - 12:26 Uhr

    So ist das halt wenn man die ganze Hardware nur noch für den KI „Quatsch“ produziert. Hoffentlich platzt die KI Blase bald mal.

    0
    • Mech77 70495 XP Tastenakrobat Level 1 | 31.12.2025 - 12:33 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Nein, da das leider keine Blase ist. Der Mist ist gekommen, um zu bleiben.

      0
      • Kenty 238790 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.12.2025 - 12:55 Uhr
        Antwort auf Mech77

        Befürchten tue ich das auch. Soll ja sogar schon bald Rechenzentren im All geben, bzw. eher verteilte Rechensatelliten. Schießen wir doch unsere ganzen produzierten RAM, SSD und NVidia Chips ins All, damit wir sie dann als fünf Sekunden Feuerwerk bewundern können, wenn was nicht funktioniert.

        1
  7. kleineAmeise 126950 XP Man-at-Arms Gold | 31.12.2025 - 12:41 Uhr

    Ich bin gespannt was überhaupt mit der Next-Gen passiert. Microsoft hat da meiner Meinung nach die besten Karten. Die brauchen sich sowieso um Hardwareverkäufe keine Sorgen zu machen. Im Gegensatz zu Sony und Nintendo.

    0
  8. Mech77 70495 XP Tastenakrobat Level 1 | 31.12.2025 - 12:45 Uhr

    Tja, dank der „tollen“ KI. Da wird auch noch mehr passieren – siehe drohende Konsequenzen Next Gen.

    0
  9. FaMe 159625 XP God-at-Arms Onyx | 31.12.2025 - 12:50 Uhr

    Ich drücke den Aktienbesitzer die Daumen das die Kurse bald wieder steigen

    0

