Nintendo: Datenleck nach Hack bei TinyPulse mit Zugriff auf Mitarbeiterdaten bestätigt

Nintendo hat bestätigt, dass bei einem Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit dem externen Umfragedienst TinyPulse, der vom Mutterunternehmen WebMD betrieben wird, Mitarbeiterdaten betroffen waren.

Nach Angaben des Unternehmens wurden nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern von Nintendo of America durch den Vorfall beeinträchtigt. Dabei sollen überwiegend ältere Umfragedaten kompromittiert worden sein, darunter Namen, E-Mail-Adressen sowie einzelne persönliche Dokumente wie Bankunterlagen.

Wichtig ist dabei: Weder Kundendaten noch Systeme der Nintendo-Spielplattformen sollen von dem Angriff betroffen gewesen sein. Die internen Spiel- und Online-Dienste blieben laut Unternehmensangaben unberührt.

Die Gruppe hinter dem Angriff, die sich selbst Shadowbyt3$ nennt, soll Berichten zufolge ein Lösegeld in Höhe von rund 2 Millionen US-Dollar gefordert haben. Nachdem Nintendo sich geweigert habe zu zahlen, wurden offenbar Teile der gestohlenen Daten veröffentlicht.

Nintendo betont, dass die eigenen Systeme nicht kompromittiert wurden. Nutzer mit Nintendo-Accounts müssen nach aktuellem Stand keine Maßnahmen ergreifen oder Sicherheitsvorkehrungen treffen.

Damit handelt es sich nach Unternehmensangaben um einen isolierten Vorfall im Umfeld eines externen Dienstleisters und nicht um einen direkten Angriff auf die Infrastruktur von Nintendo selbst.