Nintendo: Datenleck nach Hack bei TinyPulse mit Zugriff auf Mitarbeiterdaten bestätigt

Nintendo hat bestätigt, dass bei einem Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit dem externen Umfragedienst TinyPulse, der vom Mutterunternehmen WebMD betrieben wird, Mitarbeiterdaten betroffen waren.
Nach Angaben des Unternehmens wurden nur eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern von Nintendo of America durch den Vorfall beeinträchtigt. Dabei sollen überwiegend ältere Umfragedaten kompromittiert worden sein, darunter Namen, E-Mail-Adressen sowie einzelne persönliche Dokumente wie Bankunterlagen.
Wichtig ist dabei: Weder Kundendaten noch Systeme der Nintendo-Spielplattformen sollen von dem Angriff betroffen gewesen sein. Die internen Spiel- und Online-Dienste blieben laut Unternehmensangaben unberührt.
Die Gruppe hinter dem Angriff, die sich selbst Shadowbyt3$ nennt, soll Berichten zufolge ein Lösegeld in Höhe von rund 2 Millionen US-Dollar gefordert haben. Nachdem Nintendo sich geweigert habe zu zahlen, wurden offenbar Teile der gestohlenen Daten veröffentlicht.
Nintendo betont, dass die eigenen Systeme nicht kompromittiert wurden. Nutzer mit Nintendo-Accounts müssen nach aktuellem Stand keine Maßnahmen ergreifen oder Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Damit handelt es sich nach Unternehmensangaben um einen isolierten Vorfall im Umfeld eines externen Dienstleisters und nicht um einen direkten Angriff auf die Infrastruktur von Nintendo selbst.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
oh, das ist aber unschön. Hoffen wir, das den betroffenen kein großer Schaden entsteht und die Daten der Mitarbeiter für die Zukunft besser geschützt werden können.
Das ist sehr übel für die Mitarbeiter, hoffentlich werden die dafür entschädigt.
Natürlich ist mal wieder „nichts wichtiges“ gestohlen worden nur damit 6 Monate später dann Entschädigung gezahlt werden müssen, weil doch persönliche Daten veröffentlicht wurden. Und dann diese blöde Diskussion um Älternachweis und Biometrische Identität für Socialmedia, wenn diese Firmen und deren Handlanger noch nicht mal in der Lage sind Ihre eigenen Daten zu schützen. Unsere bzw. auch andere Regierungen, gerade in der EU, wollen Kontrolle und Zensur aber haben das Geld nicht um eine eigene Infrastruktur dafür aufzubauen und geben dann genau diese Kontrolle und Zensur in die Hände von Privatfirmen? Macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, sondern fördert Korruption und Missbrauch. Gerade in Zeiten von KI werden Hacks immer einfacher und über jemanden der Quantencomputer nutzt in naher Zukunft brauchen wir erst gar nicht mehr über Sicherheit und Datenschutz reden.
Aber sowas von! Bei Hacks mit Quantencomputern sind wir zwar noch nicht, aber dieses neue KI Modell von Anthropic das glaube ich Claude Mythos heißt ist ja sowas von gefährlich, dass es schon von der US Regierung gesperrt wurde. Da wird und noch einiges bevorstehen und zwar im negativen Sinne!
So und nun spekulier mal, was die „Regierungen“ einiger Länder erst im geheimen am kochen haben, wo regelmäßig Russland, China und Nord Korea solche Hackerteams unterstellt werden. Hat nicht ne KI zuletzt Windows 10 keys die von richtigen nicht zu unterscheiden waren generiert? Mein da war mal so ne Meldung.
Jupp, das wird noch etwas über die bekannten Modelle hinausgehen, ähnlich wie beim Militär. Alles keine schönen Aussichten.
Also wenn Nintendo die erwischt können sich die Hacker aber auf eine Flut an Nintendoanwälten freuen.
Scheiß Hacker 😡