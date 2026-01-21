Nintendo: Doug Bowser landet nach seinem Rücktritt überraschend bei Hasbro

Doug Bowser landet nach seinem Abschied von Nintendo of America nahtlos in eine neue Führungsrolle und wechselt zu Hasbro.

Nur wenige Wochen nach seinem offiziellen Rücktritt zum 31. Dezember hat Doug Bowser bereits eine neue berufliche Heimat gefunden.

Der langjährige Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America wurde gemeinsam mit Carla Vernón in den Vorstand von Hasbro berufen. Das Unternehmen spricht von einer wichtigen Verstärkung für seine langfristige Wachstumsstrategie.

Bowser blickt auf mehr als ein Jahrzehnt bei Nintendo zurück, darunter fast sieben Jahre an der Spitze von Nintendo of America. In dieser Zeit erlebte das Unternehmen eine Phase außergewöhnlichen Erfolgs, getragen vom weltweiten Siegeszug der Nintendo Switch.

Unter seiner Führung startete zudem die Nintendo Switch 2 in den amerikanischen Märkten, die in ihrer Anfangsphase Rekorde brach. Parallel dazu baute Nintendo sein Lizenzgeschäft aus, eröffnete den Nintendo San Francisco Flagship‑Store und stärkte seine Präsenz in Lateinamerika, einschließlich der Rückkehr nach Brasilien.

Vor seiner Nintendo‑Zeit war Bowser viele Jahre bei Electronic Arts und Procter & Gamble tätig und sammelte dort umfassende Erfahrung in globaler Markenführung und strategischer Planung. Hasbro betont, dass genau diese Expertise künftig eine zentrale Rolle spielen soll.

Auch Carla Vernón, CEO von The Honest Company, tritt dem Vorstand bei. Sie gilt als treibende Kraft hinter der jüngsten Transformation ihres Unternehmens und bringt umfangreiche Erfahrung aus leitenden Positionen bei Amazon und General Mills mit.

Hasbro sieht in beiden Neuzugängen wichtige Impulse für Markenentwicklung, Innovation und die Weiterentwicklung des eigenen Entertainment‑Portfolios.