Nintendo: Doug Bowser landet nach seinem Rücktritt überraschend bei Hasbro

Nur wenige Wochen nach seinem offiziellen Rücktritt zum 31. Dezember hat Doug Bowser bereits eine neue berufliche Heimat gefunden.
Der langjährige Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America wurde gemeinsam mit Carla Vernón in den Vorstand von Hasbro berufen. Das Unternehmen spricht von einer wichtigen Verstärkung für seine langfristige Wachstumsstrategie.
Bowser blickt auf mehr als ein Jahrzehnt bei Nintendo zurück, darunter fast sieben Jahre an der Spitze von Nintendo of America. In dieser Zeit erlebte das Unternehmen eine Phase außergewöhnlichen Erfolgs, getragen vom weltweiten Siegeszug der Nintendo Switch.
Unter seiner Führung startete zudem die Nintendo Switch 2 in den amerikanischen Märkten, die in ihrer Anfangsphase Rekorde brach. Parallel dazu baute Nintendo sein Lizenzgeschäft aus, eröffnete den Nintendo San Francisco Flagship‑Store und stärkte seine Präsenz in Lateinamerika, einschließlich der Rückkehr nach Brasilien.
Vor seiner Nintendo‑Zeit war Bowser viele Jahre bei Electronic Arts und Procter & Gamble tätig und sammelte dort umfassende Erfahrung in globaler Markenführung und strategischer Planung. Hasbro betont, dass genau diese Expertise künftig eine zentrale Rolle spielen soll.
Auch Carla Vernón, CEO von The Honest Company, tritt dem Vorstand bei. Sie gilt als treibende Kraft hinter der jüngsten Transformation ihres Unternehmens und bringt umfangreiche Erfahrung aus leitenden Positionen bei Amazon und General Mills mit.
Hasbro sieht in beiden Neuzugängen wichtige Impulse für Markenentwicklung, Innovation und die Weiterentwicklung des eigenen Entertainment‑Portfolios.
WTF? Wie kann ein Doug Bowser nur Nintendo verlassen? Kultiger geht’s doch einfach gar nicht mehr😂😂😂
Aber super das er so schnell einen neuen Job gefunden hat.
Der Arme, wir können beruhigt sein 😅.
Mir geht’s hier weniger um das Geld oder ähnliches sondern um den grandiosen Namen. Der passt doch wie die Faust auf’s Auge 😂😂😂
Da hat doch sicher ein gewisser Klempner und sein Bruder die Finger im Spiel gehabt 😉 😀 😀
schade das sein Nachfolger nicht K Rool heißt xD
Uhhh ja, ich liebe Verschwörungstheorien. Da bin ich voll bei dir🤭🤭🤭
Vielleicht gibt’s dann mal ordentliche Umsetzungen der Hasbrospiele als Videospiele.
Ich hatte mir mal ne Hasbrosammlung gekauft und hatte ständig Abstürze, Fehler oder sonstige Probleme damit. Leider wurde da nie was gefixt. 1 oder 2 Spiele aus der Sammlung konnte ich gar nicht starten, da sofort Absturz kam.
Sowas ist einfach Müll und in den Bewertungen waren einige mit den gleichen Problemen.
Vielleicht könnte er sich mal darum kümmern, dass die Beziehungen zu Larian wieder besser wird und Baldurs Gate 4 durch diese realisiert werden kann.
Kommt jetzt die Hasbro Konsole, mit Hasbro exklusiven Games, auf jeden Fall wären da einige kultige Marken dabei 😅
Muss ich direkt an Beyblade denken😅 Gute alte Grundschulzeit
Bei mir ist es etwas länger her, ich verbinde das eher mit MASK und Transformers 😅
Nun, während Metroid Prime unbedingt das Bike brauchte um mehr Spielzeug zu verkaufen ist es eigentlich garnicht sooo überraschend… 🤣
Na da is er sanft gefallen 😀
Und dabei passte der Name so verdammt gut zu Nintendo! Wie kann er nur?
Ich frag mich noch immer warum er nur so kurz bei Nintendo war. Gut, richtig gehört hat man von Ihm eigentlich nie was.
Da hat man einige Marketing-Gags brach liegen lassen.
Bowser ? So einer kann doch Nintendo nicht verlassen 😂😂👍🏻👍🏻