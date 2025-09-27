Nintendo: Doug Bowser verlässt Nintendo nach 44 Jahren

In einer offiziellen Ankündigung erklärte Doug Bowser, dass er zum 31. Dezember 2025 von seiner Position als Präsident und COO von Nintendo of America zurücktreten wird.

Bowser betonte in seiner Erklärung, dass Nintendo über 44 Jahre hinweg ein Teil seines Lebens gewesen sei – angefangen mit seiner Leidenschaft für Spiele wie Donkey Kong in seiner Studienzeit.

Während seiner Amtszeit leitete Bowser zahlreiche strategische Initiativen bei Nintendo, unter anderem die Markteinführung der Nintendo Switch 2 in den USA sowie die Expansion von Nintendo in Film-, Freizeit- und Einzelhandelsbereiche.

„Heute habe ich meinen Rückzug von Nintendo zum 31. Dezember 2025 bekannt gegeben. Nintendo war 44 Jahre lang ein fester Bestandteil meines Lebens, angefangen mit Donkey Kong Arcade als Kind im College. Es war mir eine Ehre, zu diesem unglaublichen Unternehmen beizutragen und den Fans unsere geliebten Charaktere und Welten durch unsere Videospiele, Themenparks und Kinoerlebnisse näherzubringen. Ich wünsche Devon Pritchard alles Gute für die Zukunft von Nintendo of America und danke Ihnen allen für Ihre Leidenschaft und Unterstützung von Nintendo. Sie können sich darauf verlassen, dass ich ein Nintendo-Fan bleibe!“

Seine Nachfolge tritt Devon Pritchard an, eine erfahrene Nintendo-Managerin mit fast zwei Jahrzehnten im Unternehmen. Sie übernimmt die Rolle als Präsidentin und COO von Nintendo of America. Parallel dazu wird Satoru Shibata die Leitung der US-Tochter als CEO übernehmen, während er seine Aufgaben im Hauptsitz in Japan weiterführt.

Nintendo hob in der Ankündigung hervor, dass diese Führungswechsel sorgfältig vorbereitet wurden, und lobte Bowsers Beiträge zur globalen Strategie und Markenentwicklung.