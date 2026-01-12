Nintendo: Furukawa spricht über Filme und mögliche Anime-Serien

In einem Interview mit der Kyoto Shimbun (via VGC) gab Nintendo-Präsident Furukawa einen seltenen Einblick in die laufenden Filmprojekte von Nintendo. Der Super Mario Galaxy Movie befindet sich auf Kurs für einen Kinostart im April, während der Live‑Action‑Film zu The Legend of Zelda für 2027 vorgesehen ist.

Beide Produktionen entstehen unter enger Beteiligung des Unternehmens, das seine Qualitätsansprüche aus der Spieleentwicklung konsequent auf Filme und Merchandise überträgt.

Furukawa betonte, dass Nintendo langfristig denkt und den Ausbau der Markenpräsenz über Spiele hinaus als entscheidenden Schritt sieht. Filme sollen neue Zielgruppen erreichen, besonders in Regionen, in denen Konsolen noch nicht weit verbreitet sind.

Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine stabile Struktur aufzubauen, um auch nach Mario und Zelda weitere Filmprojekte realisieren zu können.

Ein wichtiger Baustein dieser Strategie ist Nintendo Pictures. Das frühere Dynamo Pictures wurde 2022 übernommen, um visuelle Inhalte auf Basis der eigenen Marken zu entwickeln. Die Entscheidung fiel während der Produktion des Super Mario Bros Movie, als klar wurde, wie wertvoll ein internes Team für zusätzliche Videoformate sein kann. Zuletzt veröffentlichte Nintendo Pictures zwei kurze Close to You‑Clips, die die Pikmin‑Charaktere stärker ins Rampenlicht rücken sollten.

Furukawa erklärte, dass hochwertiger Video‑Content einen Vorteil gegenüber Spielen besitzt: Er bleibt über viele Jahre hinweg zugänglich, selbst wenn alte Hardware nicht mehr unterstützt wird. Auf die Frage nach einer möglichen Anime‑Serie zu einer Nintendo‑Marke zeigte er sich vorsichtig, schloss die Idee aber nicht aus. Voraussetzung sei, dass ein Format entsteht, das klar die Handschrift des Unternehmens trägt.

Nintendo Pictures bringt dafür Erfahrung mit. Schon vor der Übernahme war das Studio an bekannten Produktionen beteiligt, darunter Yuri on Ice, Aya and the Witch und die zweite Staffel von Ghost in the Shell SAC_2045.