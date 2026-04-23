Nintendo: Gamer klagen wegen möglicher Tarif-Rückzahlungen

13 Autor: , in News / Nintendo
Übersicht
Image: Nintendo / Depositphotos

Nintendo steht wegen möglicher Tarif-Rückzahlungen im Fokus einer Sammelklage.

In den USA ist eine Sammelklage gegen Nintendo eingereicht worden, in der es um mögliche Rückerstattungen im Zusammenhang mit früheren Strafzöllen geht.

Zwei Kläger werfen dem Unternehmen vor, sich unrechtmäßig zu bereichern, falls es sowohl von erhöhten Preisen bei Konsumenten als auch von staatlichen Rückzahlungen profitieren sollte. Konkret argumentiert die Klage, dass Nintendo die durch Zölle entstandenen Mehrkosten zunächst an Kunden weitergegeben habe und nun zusätzlich Rückerstattungen vom Staat erhalten könnte.

Die Kläger, Gregory Hoffert aus Kalifornien und Prashant Sharan aus Washington, geben an, Nintendo-Produkte zu erhöhten Preisen gekauft zu haben, nachdem die Zölle eingeführt wurden. Sie streben den Status einer Sammelklage an, um alle betroffenen Käufer in den USA zu vertreten, die zwischen dem 1. Februar 2025 und dem 24. Februar 2026 entsprechende Produkte erworben haben.

Hintergrund ist, dass Nintendo im März selbst Klage gegen die US-Regierung eingereicht hatte, um Tarif-Rückzahlungen zu sichern. Zuvor hatte der Supreme Court die betreffenden Zölle für rechtswidrig erklärt, nachdem sie unter der Regierung von Präsident Donald Trump eingeführt worden waren.

In der aktuellen Klage wird argumentiert, dass eine doppelte Rückerstattung – einmal durch höhere Verkaufspreise und zusätzlich durch staatliche Zahlungen inklusive Zinsen – gegen Verbraucherschutzgesetze im Bundesstaat Washington verstoßen könnte.

Ähnliche Klagen wurden in der Vergangenheit auch gegen andere Unternehmen wie FedEx, UPS und EssilorLuxottica eingereicht, bei denen ebenfalls gefordert wurde, Tarif-Rückzahlungen an Kunden weiterzugeben.

Die betroffenen Zölle wurden Anfang April angekündigt. Kurz darauf erhöhte Nintendo unter anderem die Preise für Controller um 5 US-Dollar im Vorfeld der Veröffentlichung der Switch 2. Im August folgte zudem eine Preiserhöhung für die ursprüngliche Switch-Konsole.

Eine Entscheidung über die Sammelklage sowie über mögliche Rückzahlungen steht derzeit noch aus, während entsprechende Verfahren zur Umsetzung eines Rückerstattungssystems weiterhin laufen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Nintendo

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. BLACK 8z 113950 XP Scorpio King Rang 2 | 23.04.2026 - 12:34 Uhr

    …wenn man als Kläger plötzlich selbst zum Angeklagten wird… 😅
    Wenn die Regierung da was zurückzahlen muss, dann ist es doch eigentlich nur selbstverständlich, dass das zuviel entrichtete Geld der Kunden auch wieder zurück fließen muss. Oder hat sich Nintendo gedacht, „pah, …ach, wird schon keinem auffallen… “ 🤦🏼‍♂️🤣

    1
  3. Spaxarrow 13540 XP Leetspeak | 23.04.2026 - 12:38 Uhr

    Naja gebe dem Recht, macht Sinn, sobald Nintendo gewinnt sollten auch die anderen gewinnen

    0
  4. Captain Satan 123570 XP Man-at-Arms Silber | 23.04.2026 - 12:38 Uhr

    Ach Nintendo macht’s wie damals beim 3DS, erst Preis senken und den Erstkäufern dann über das Botschafterprogamm ein paar Uralt Games schenken.

    1
  6. Mech77 104575 XP Elite User | 23.04.2026 - 12:50 Uhr

    Gut so. Hoffentlich haben die Klagen Erfolg. Das geht einfach so nicht.

    0
  8. Fire12 13300 XP Leetspeak | 23.04.2026 - 13:06 Uhr

    Das Geld sollte wirklich an die gehen
    die den Schwachsinn bezahlt haben

    0
  9. DrFreaK666 254525 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.04.2026 - 13:30 Uhr

    Lächerlich. Sind beide bestimmt Trump-Wähler. Er hat doch die Scheiße verbrochen. Sollen die ihn anklagen

    0
    • Fire12 13300 XP Leetspeak | 23.04.2026 - 13:57 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Selbst wenn sind Gründe für die Klage richtig und wichtig
      Das Geld sollte nicht bei Firmen landen
      die Zölle auf die Kunden abgewälzt haben

      0
    • Gagac 28850 XP Nasenbohrer Level 4 | 23.04.2026 - 14:28 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Nö, wieso? Nintendo verlangt erst, aufgrund der Zölle, höhere Preise von deren Kunden. Und erst danach reichen sie Klage ein, um das Geld selbst einzusacken. Die zusätzlichen Kosten, die an die Kunden weitergereicht wurden, sollten auch ihnen wieder zurückerstattet werden.

      0
  10. Hey Iceman 893655 XP Xboxdynasty All Star Platin | 23.04.2026 - 14:33 Uhr

    Kann man das Geld dann nicht bei jeder Firma einklagen, wo durch die Zölle die Preise anheben mussten aber jetzt die Kohle vor Gericht zurückerhalten?

    0

Hinterlasse eine Antwort