Nintendo: Gamer klagen wegen möglicher Tarif-Rückzahlungen

In den USA ist eine Sammelklage gegen Nintendo eingereicht worden, in der es um mögliche Rückerstattungen im Zusammenhang mit früheren Strafzöllen geht.
Zwei Kläger werfen dem Unternehmen vor, sich unrechtmäßig zu bereichern, falls es sowohl von erhöhten Preisen bei Konsumenten als auch von staatlichen Rückzahlungen profitieren sollte. Konkret argumentiert die Klage, dass Nintendo die durch Zölle entstandenen Mehrkosten zunächst an Kunden weitergegeben habe und nun zusätzlich Rückerstattungen vom Staat erhalten könnte.
Die Kläger, Gregory Hoffert aus Kalifornien und Prashant Sharan aus Washington, geben an, Nintendo-Produkte zu erhöhten Preisen gekauft zu haben, nachdem die Zölle eingeführt wurden. Sie streben den Status einer Sammelklage an, um alle betroffenen Käufer in den USA zu vertreten, die zwischen dem 1. Februar 2025 und dem 24. Februar 2026 entsprechende Produkte erworben haben.
Hintergrund ist, dass Nintendo im März selbst Klage gegen die US-Regierung eingereicht hatte, um Tarif-Rückzahlungen zu sichern. Zuvor hatte der Supreme Court die betreffenden Zölle für rechtswidrig erklärt, nachdem sie unter der Regierung von Präsident Donald Trump eingeführt worden waren.
In der aktuellen Klage wird argumentiert, dass eine doppelte Rückerstattung – einmal durch höhere Verkaufspreise und zusätzlich durch staatliche Zahlungen inklusive Zinsen – gegen Verbraucherschutzgesetze im Bundesstaat Washington verstoßen könnte.
Ähnliche Klagen wurden in der Vergangenheit auch gegen andere Unternehmen wie FedEx, UPS und EssilorLuxottica eingereicht, bei denen ebenfalls gefordert wurde, Tarif-Rückzahlungen an Kunden weiterzugeben.
Die betroffenen Zölle wurden Anfang April angekündigt. Kurz darauf erhöhte Nintendo unter anderem die Preise für Controller um 5 US-Dollar im Vorfeld der Veröffentlichung der Switch 2. Im August folgte zudem eine Preiserhöhung für die ursprüngliche Switch-Konsole.
Eine Entscheidung über die Sammelklage sowie über mögliche Rückzahlungen steht derzeit noch aus, während entsprechende Verfahren zur Umsetzung eines Rückerstattungssystems weiterhin laufen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Richtig so.
…wenn man als Kläger plötzlich selbst zum Angeklagten wird… 😅
Wenn die Regierung da was zurückzahlen muss, dann ist es doch eigentlich nur selbstverständlich, dass das zuviel entrichtete Geld der Kunden auch wieder zurück fließen muss. Oder hat sich Nintendo gedacht, „pah, …ach, wird schon keinem auffallen… “ 🤦🏼♂️🤣
Naja gebe dem Recht, macht Sinn, sobald Nintendo gewinnt sollten auch die anderen gewinnen
Ach Nintendo macht’s wie damals beim 3DS, erst Preis senken und den Erstkäufern dann über das Botschafterprogamm ein paar Uralt Games schenken.
Nintendo sahnt voll ab und bekommt Gegenwehr, finde ich gut.
Gut so. Hoffentlich haben die Klagen Erfolg. Das geht einfach so nicht.
Mal gespannt ob das durchgeht.
Das Geld sollte wirklich an die gehen
die den Schwachsinn bezahlt haben
Lächerlich. Sind beide bestimmt Trump-Wähler. Er hat doch die Scheiße verbrochen. Sollen die ihn anklagen
Selbst wenn sind Gründe für die Klage richtig und wichtig
Das Geld sollte nicht bei Firmen landen
die Zölle auf die Kunden abgewälzt haben
Nö, wieso? Nintendo verlangt erst, aufgrund der Zölle, höhere Preise von deren Kunden. Und erst danach reichen sie Klage ein, um das Geld selbst einzusacken. Die zusätzlichen Kosten, die an die Kunden weitergereicht wurden, sollten auch ihnen wieder zurückerstattet werden.
Kann man das Geld dann nicht bei jeder Firma einklagen, wo durch die Zölle die Preise anheben mussten aber jetzt die Kohle vor Gericht zurückerhalten?
Ja, so hab ich es mir auch gedacht, aber ist halt typisch Amerika.