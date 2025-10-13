Nintendo: Hackergruppe behauptet Zugriff auf interne Dateien

Screenshot mit mehreren Ordnern als Beweis; geleakte Daten sollen Entwickler-Assets und Backups von Nintendo enthalten.

Die Hackergruppe Crimson Collective behauptet, in Nintendos interne Dateien eingedrungen zu sein und veröffentlichte einen Screenshot, der Ordner mit Produktionsmaterialien, Entwickler-Vorschauen und Backups zeigen soll.

Wie groß der mögliche Datenabfluss ist und was die Gruppe mit den angeblich erbeuteten Informationen vorhat, ist bislang unklar.

Als Hinweis auf mögliche Absichten dient ein kürzliches Eindringen der Gruppe bei Red Hat, bei dem private GitHub-Repositories und etwa 570 GB an Daten gestohlen wurden.

Crimson Collective behauptet, Red Hat zuvor über offizielle Kanäle erpresst und den Einbruch mit Screenshots belegt zu haben; Red Hat bestätigte den Vorfall und alarmierte Behörden. Es ist möglich, dass die Gruppe ähnliche Forderungen gegenüber Nintendo stellt.

Nintendo selbst hat sich zu diesem möglichen Vorfall noch nicht geäußert. Es ist also nicht klar, ob es tatsächlich eine Sicherheitsverletzung gab.