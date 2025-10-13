Nintendo: Hackergruppe behauptet Zugriff auf interne Dateien

Die Hackergruppe Crimson Collective behauptet, in Nintendos interne Dateien eingedrungen zu sein und veröffentlichte einen Screenshot, der Ordner mit Produktionsmaterialien, Entwickler-Vorschauen und Backups zeigen soll.
Wie groß der mögliche Datenabfluss ist und was die Gruppe mit den angeblich erbeuteten Informationen vorhat, ist bislang unklar.
Als Hinweis auf mögliche Absichten dient ein kürzliches Eindringen der Gruppe bei Red Hat, bei dem private GitHub-Repositories und etwa 570 GB an Daten gestohlen wurden.
Crimson Collective behauptet, Red Hat zuvor über offizielle Kanäle erpresst und den Einbruch mit Screenshots belegt zu haben; Red Hat bestätigte den Vorfall und alarmierte Behörden. Es ist möglich, dass die Gruppe ähnliche Forderungen gegenüber Nintendo stellt.
Nintendo selbst hat sich zu diesem möglichen Vorfall noch nicht geäußert. Es ist also nicht klar, ob es tatsächlich eine Sicherheitsverletzung gab.
Na hoffentlich stimmt es nicht.
Wäre blöd
Ach nee schon wieder so eine miese fiese Hacker Gang
Eine Krähe, die der anderen das Auge auspickt. Zumindest habe ich keine Zahlungsdaten bzw. zugehörige PW bei Nintendo hinterlegt. 😬
Gibt es denn da was zu holen, also bei dir? Ich frag für einen Freund. 😉🤣
Was homebrew angeht is dat ein guter Weg nach vorne ✌🏻 war da vor ewigen Zeiten ma etwas aktiver 🫡 bin gespannt was dran ist an dem leak 😅✌🏻
Na die trauen sich was. Bei Red Hat würde ich ja nur sagen „Schade“, aber bei Nintendo können sie sich auf extreme Rechtsstreitigkeiten gefasst machen.
PS: @mrbudspencer Die Überschrift könnte noch etwas Liebe vertragen, oder?
Dann heißt es wohl jetzt abwarten wie das noch weitergeht.
Nintendos Anwälte sind bereit 🤘🏻🤣
Hmm das wäre dumm.