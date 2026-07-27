Nintendo: „Ist es nicht langsam Zeit aufzuhören?“ – Miyamotos Familie spricht über seinen Ruhestand

Mit 73 Jahren denkt Shigeru Miyamoto noch lange nicht ans Aufhören und hofft, selbst in zehn Jahren weiterhin kreativ tätig zu sein.

Ans Aufhören denkt Shigeru Miyamoto offenbar noch lange nicht. Die inzwischen 73 Jahre alte Nintendo-Legende hofft, auch in zehn Jahren weiterhin kreativ tätig zu sein – obwohl seine eigene Familie bereits vorsichtig nachfragt, ob es nicht langsam Zeit für den Ruhestand wäre.

Der Schöpfer von Super Mario und The Legend of Zelda sprach in einem Interview mit Famitsu über seine Zukunft und darüber, ob es noch bestimmte Ziele gibt, die er unbedingt erreichen möchte.

Ein konkretes finales Projekt, das er unbedingt noch abschließen müsse, gebe es für Miyamoto nicht. Stattdessen scheint für ihn der Wunsch im Vordergrund zu stehen, seine Arbeit möglichst lange fortsetzen zu können.

Selbst die Familie fragt nach dem Ruhestand

Miyamoto verriet dabei, dass das Thema Ruhestand inzwischen auch innerhalb seiner Familie zur Sprache kommt.

„Meine Familie sagt zu mir: Ist es nicht langsam Zeit, dass du aufhörst?“

Famitsu wollte daraufhin wissen, ob sich Miyamoto vorstellen könne, seine heutige Arbeit auch in zehn Jahren mit 83 Jahren noch auszuüben.

Seine Antwort fiel eindeutig aus:

„Ja, genau. Das Gefühl ‚Ich hoffe, dass wir weitermachen können‘ passt perfekt.“

Miyamoto formuliert damit keinen festen Zeitplan für seine weitere Karriere. Solange es seine Situation erlaubt, möchte er seine kreative Arbeit offenbar fortsetzen.

Miyamotos Rolle reicht längst über Videospiele hinaus

Seine Aufgaben bei Nintendo haben sich im Laufe der Jahrzehnte deutlich verändert. Während Miyamoto früher unmittelbar als Director an Spielen arbeitete, liegt seine letzte entsprechende Rolle mittlerweile Jahre zurück.

Sein Einfluss auf Nintendo ist dennoch weiterhin groß. Neben seiner Tätigkeit als Produzent bei Spielen beschäftigt er sich zunehmend mit Projekten, die Nintendo-Marken außerhalb klassischer Videospiele etablieren.

Dazu gehören unter anderem die Super Nintendo World-Bereiche in den Universal-Themenparks sowie die Filmprojekte rund um Mario und The Legend of Zelda.

Auch bei den Dreharbeiten zum Zelda-Film scheint sich Miyamoto seines Alters durchaus bewusst zu sein. Mit Humor erklärte er, dass am Set darüber gesprochen werde, vorbereitet zu sein, falls er plötzlich zusammenbrechen sollte.

Trotzdem überwiegt für ihn der Wunsch weiterzumachen. Einen konkreten Zeitpunkt für seinen Abschied nennt der 73-Jährige nicht – und wenn es nach Miyamoto selbst geht, könnte die Nintendo-Legende auch mit 83 Jahren noch an neuen Projekten arbeiten.