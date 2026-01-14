Nintendo: Japan-Aktie stürzt ab: Minus 33 Prozent in nur fünf Monaten

Nintendo erlebt einen deutlichen Kursrückgang in Japan, denn die Aktie fällt seit dem Rekordhoch im August 2025 um ein Drittel und sorgt damit für Unruhe unter Investoren.

In Japans Börsenhandel zeigt sich derzeit ein spürbarer Rückgang für die Aktie von Nintendo.

Nach einem historischen Höchststand von 14795 Yen im August 2025 schloss das Papier heute bei 9950 Yen. Damit ergibt sich ein Verlust von rund einem Drittel innerhalb von fünf Monaten und ein klarer Hinweis darauf, dass Anleger zunehmend vorsichtig agieren.

Mehrere Faktoren tragen zu dieser Entwicklung bei. Marktbeobachter verweisen auf die Sorge vor möglichen Preisanpassungen der Switch 2, die das Konsumverhalten belasten könnten.

Gleichzeitig fällt auf, dass zuletzt weniger große Eigenproduktionen erschienen sind, die traditionell als verlässliche Umsatztreiber gelten. Auch die deutlichen Hardware Rabatte in den USA und Europa während der Feiertage haben offenbar für Unsicherheit gesorgt, da sie auf eine schwächere Nachfrage hindeuten könnten.

Die Kombination dieser Punkte führt zu einer Phase erhöhter Nervosität am Markt.

Für Nintendo bedeutet der aktuelle Kursstand eine deutliche Korrektur nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2025. Wie sich die Situation weiterentwickelt, bleibt abzuwarten, doch die jüngsten Bewegungen zeigen, dass Investoren die Lage aufmerksam verfolgen.