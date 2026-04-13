Nintendo: Könnte Fake Leaks nutzen um interne Leaker zu enttarnen

Nintendo könnte laut aktuellen Berichten intern gezielt falsche Informationen verbreiten, um Leaker zu identifizieren. Dabei handelt es sich um unbestätigte Hinweise, die aktuell in der Community diskutiert werden.

Im Zentrum stehen mehrere angebliche Leaks, die zuletzt kursierten. Dazu zählen unter anderem ein möglicher Film zu Luigi’s Mansion, ein neues Spiel der Reihe, ein klassisches Star Fox für eine potenzielle nächste Switch-Generation sowie ein mögliches Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Auch Berichte über eine Verschiebung des nächsten 3D-Mario-Titels auf das Jahr 2027 gehören zu diesen Informationen. Genau diese Vielzahl an Gerüchten sorgt jedoch für Zweifel an deren Glaubwürdigkeit.

Den aktuellen Spekulationen zufolge könnten einige dieser Details bewusst gestreut worden sein, um interne Quellen von Leaks ausfindig zu machen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, lässt sich derzeit nicht verifizieren.

Offizielle Aussagen von Nintendo existieren zu diesen Berichten nicht. Entsprechend sollten sämtliche genannten Informationen weiterhin als Spekulation betrachtet werden.