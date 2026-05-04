Nintendo: Legende packt aus: Amazon wollte unzulässige Preisabsprachen

Reggie Fils‑Aimé, ehemaliger Präsident von Nintendo of America, berichtete in einem Vortrag an der New York University von einem Telefonat, in dem ein Amazon‑Manager ihn zu einem illegalen Vorgehen drängen wollte. Das Gespräch fand laut seiner Erinnerung gegen Ende der Wii‑ und DS‑Generation statt, also Ende der 2000er‑ oder Anfang der 2010er‑Jahre.

Zu dieser Zeit erzielte Nintendo hohe Umsätze, während Amazon versuchte, stärker in den Videospielmarkt einzusteigen und den niedrigsten Preis im Handel zu bieten.

Fils‑Aimé erklärte, dass die Forderung Amazons nach umfangreicher finanzieller Unterstützung darauf abzielte, Walmart zu unterbieten. Er lehnte ab und wies darauf hin, dass ein solches Vorgehen illegal sei. Die Situation führte dazu, dass Nintendo den Verkauf an Amazon vorübergehend einstellte.

Die Beziehung zwischen beiden Unternehmen blieb auch später angespannt. Im vergangenen Jahr kursierten Berichte über Konflikte rund um Drittanbieter‑Reseller, die angeblich zu entfernten Produkten vor dem Start der Nintendo Switch 2 geführt hatten. Nintendo dementierte diese Darstellung, und Amazon betonte, weiterhin zufrieden Nintendo‑Produkte direkt anzubieten. Nach rund einem Jahr kehrten First‑Party‑Titel im Juni 2025 auf die Plattform zurück.

Fils‑Aimé betonte, dass er keine Entscheidungen treffen wollte, die andere Handelspartner gefährden könnten. Gleichzeitig habe die klare Haltung gegenüber Amazon langfristig Respekt geschaffen.

Beim Launch der Nintendo Switch im Jahr 2017 sei Amazon wieder vollständig eingebunden gewesen, basierend auf einer für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit.

Die Hintergründe der späteren Spannungen zwischen Nintendo und Amazon bleiben weiterhin ungeklärt. Fils‑Aimés Schilderungen geben jedoch Einblick in die Herausforderungen, die während seiner Amtszeit im Umgang mit dem Online‑Händler entstanden.