Nintendo: N64 feiert sein 30-jähriges Jubiläum

Vor 30 Jahren brachte Nintendo mit dem Nintendo 64 eine Konsole auf den Markt, die bis heute als Meilenstein der Videospielgeschichte gilt. Das System feiert nun sein 30-jähriges Jubiläum und wird von vielen Spielern noch immer mit einigen der einflussreichsten Titel aller Zeiten verbunden.

Mit seinem Fokus auf 3D-Grafik markierte das Nintendo 64 einen wichtigen Schritt für die gesamte Branche. Zahlreiche Spiele zeigten erstmals, wie sich dreidimensionale Welten und neue Kameraperspektiven auf Heimkonsolen umsetzen ließen.

Besonders Titel wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, GoldenEye 007 und Mario Kart 64 prägten eine ganze Generation von Spielern und gelten bis heute als Klassiker.

Auch der Controller des Nintendo 64 sorgte mit seinem ungewöhnlichen Design für Gesprächsstoff. Der integrierte Analogstick eröffnete neue Möglichkeiten für die Steuerung von 3D-Spielen und beeinflusste zahlreiche spätere Controller-Generationen.

Drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung bleibt das Nintendo 64 eine der wichtigsten Konsolen der Videospielgeschichte und ein Symbol für den Übergang in das 3D-Zeitalter des Gamings.

Habt ihr damals ein Nintendo 64 besessen? Und welches Spiel verbindet ihr bis heute am stärksten mit der Konsole?