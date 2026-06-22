Nintendo: N64 feiert sein 30-jähriges Jubiläum

Vor 30 Jahren brachte Nintendo mit dem Nintendo 64 eine Konsole auf den Markt, die bis heute als Meilenstein der Videospielgeschichte gilt. Das System feiert nun sein 30-jähriges Jubiläum und wird von vielen Spielern noch immer mit einigen der einflussreichsten Titel aller Zeiten verbunden.
Mit seinem Fokus auf 3D-Grafik markierte das Nintendo 64 einen wichtigen Schritt für die gesamte Branche. Zahlreiche Spiele zeigten erstmals, wie sich dreidimensionale Welten und neue Kameraperspektiven auf Heimkonsolen umsetzen ließen.
Besonders Titel wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, GoldenEye 007 und Mario Kart 64 prägten eine ganze Generation von Spielern und gelten bis heute als Klassiker.
Auch der Controller des Nintendo 64 sorgte mit seinem ungewöhnlichen Design für Gesprächsstoff. Der integrierte Analogstick eröffnete neue Möglichkeiten für die Steuerung von 3D-Spielen und beeinflusste zahlreiche spätere Controller-Generationen.
Drei Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung bleibt das Nintendo 64 eine der wichtigsten Konsolen der Videospielgeschichte und ein Symbol für den Übergang in das 3D-Zeitalter des Gamings.
Habt ihr damals ein Nintendo 64 besessen? Und welches Spiel verbindet ihr bis heute am stärksten mit der Konsole?
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nintendo SIXTY FOOOOOOOOOUR!!!!!
Der Übergang von 2D in 3D war für mich (und viele andere) sehr prägend.
Ich kann heute leider niemanden begreiflich machen wie geflasht ich damals von Mario 64 war.
Oder das erste Turok
Der N64 hat sich dank dieser Erlebnisse einen festen Platz in meinen Herzen gesichert.
Unvergessen ist für mich Zelda OoT das wahrscheinlich beste Spiel meines Lebens…
Niemals zuvor und danach hat mich ein Spiel derart beeindruckt und eingenommen wie dieses unbeschreibliche Meisterwerk
Das waren damals noch Grafik sprünge 😅.
Heutzutage denke ich mir ein The last of us 2, Gears 5 oder Red dead redemption 2 sehen besser aus als curent Spiele.
Ich habe mich damals nach dem NES und SNES zähneknirschend für die PS1 entschieden, aber nur weil mein guter Freund den N64 kaufte, wir haben die Spiele auf den Konsolen zusammen gezockt und somit hätten wir viel mehr Auswahl und coole Spiele 😁, wir haben uns die Konsolen sogar ausgeliehen wo ich dann endlich erste mal Zelda durchspielen konnte 🤩🥰, so ein Spiel gab es damals leider nicht auf der Playstation.
War eine sehr schöne Zeit 😊♥️
Hatte nie eine, heftig wie die Zeit vergeht.
Da werden Kindheit Erinnerungen wach.
Weihnachten 1998 lag unter den Weihnachtsbaum der N64 inklusive Zelda ocarina of time.
Dit war ein schönes Geschenk 😅✌🏻
Mario Kart 64 & Goldeneye im Mutiplayer…da gingen Freundschaften in die Brüche😂
Unerreichbare Zeiten
War eine top Konsole zu der Zeit, meine is gut aufbewahrt 😅 kommt mir garnit solange vor 😹 is wie gestern als Lylat wars raus kam 😅✌🏻
Weiß noch wie ich das erste Mal im Supermarkt anspielen konnte und total enttäuscht war 😅
Da blieb ich bei meinen Sega Saturn und wartete auf die Dreamcast.
Boah bin ich alt geworden 😭
Hatte nie einen N64, sondern eine PS1.
Die Mutter meines besten Freundes hatte aber eine und dort habe ich dann fast jeden Tag nach der Schule zugeschaut und auch selber gespielt – hauptsächlich Zelda OoT und MM.
Das war früher schon wirklich geil 😎👍🏻 Glückwunsch zu 30 Jahren