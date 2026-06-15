Nintendo: Nintendo vs Palworld: Nur 30.000 Dollar Schadensersatz möglich?

Im laufenden Patentstreit zwischen Nintendo sowie The Pokémon Company und dem Palworld-Entwickler Pocketpair sorgt eine neue Einschätzung für Diskussionen. Laut einem IP-Experten könnte der mögliche finanzielle Ausgang des Verfahrens deutlich geringer ausfallen als erwartet.
Demnach stehen im Raum, dass Nintendo im Falle eines Sieges lediglich rund 30.000 US-Dollar an Schadensersatz erhalten könnte. Diese Summe entspricht offenbar dem Betrag, den die Kläger ursprünglich im Rahmen der Klage in Japan gefordert haben.
Der Hintergrund: Der Rechtsstreit dreht sich um mutmaßliche Patentverletzungen im Zusammenhang mit Palworld. Trotz der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit scheint der mögliche finanzielle Schadenersatz im Vergleich zum Aufwand eines internationalen Gerichtsverfahrens relativ gering zu sein.
Brisant ist dabei vor allem die Diskrepanz zwischen dem juristischen und wirtschaftlichen Aufwand. Während große Unternehmen wie Nintendo üblicherweise umfangreiche Ressourcen in solche Verfahren investieren, könnte der tatsächliche finanzielle Gegenwert am Ende überschaubar bleiben.
Wie das Verfahren letztlich ausgeht, ist weiterhin offen. Auch mögliche weiterführende Konsequenzen – etwa Änderungen am Spiel selbst oder zukünftige Lizenzfragen – sind bislang nicht bestätigt.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das geht ja noch, dennoch hoffe ich, dass Nintendo verliert.
😂 ich auch
Dito. Die sollen ihr Geld in Entwicklung stecken und nicht diese nutzlosen Verfahren.
Ach was, gibt doch noch genug, die denen das Geld hinterherschmeißen 🙈.
würde mich nicht wundern, wenn dann die Spieler dafür sammeln
Die Gewinner sind ohnehin immer die Anwälte 😉
Ich kann mir auf Grund der vorigen Berichterstattung (allgemein) nicht vorstellen, dass Nintendo gewinnt.
Finde den Fall spannend, hab aber keine Lust mich ein zu lesen.
Ich finde ja Nintendo sollte allein für ihre Dreistigkeit bezahlen und dafür dass sie aktiv versuchen die Entwicklung auszubremsen…
Ich glaube hier geht Nintendo baden.
Das denke ich auch.
Und die Chancen dass sie gewinnen stehen sehr schlecht. Tja selbst schuld.
Da werden nur die Anwälte die Gewinner sein 🤔