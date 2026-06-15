Nintendo: Nintendo vs Palworld: Nur 30.000 Dollar Schadensersatz möglich?

Ein Rechtsstreit zwischen Nintendo und Palworld könnte trotz Sieg nur geringe Schadensersätze bringen.

Im laufenden Patentstreit zwischen Nintendo sowie The Pokémon Company und dem Palworld-Entwickler Pocketpair sorgt eine neue Einschätzung für Diskussionen. Laut einem IP-Experten könnte der mögliche finanzielle Ausgang des Verfahrens deutlich geringer ausfallen als erwartet.

Demnach stehen im Raum, dass Nintendo im Falle eines Sieges lediglich rund 30.000 US-Dollar an Schadensersatz erhalten könnte. Diese Summe entspricht offenbar dem Betrag, den die Kläger ursprünglich im Rahmen der Klage in Japan gefordert haben.

Der Hintergrund: Der Rechtsstreit dreht sich um mutmaßliche Patentverletzungen im Zusammenhang mit Palworld. Trotz der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit scheint der mögliche finanzielle Schadenersatz im Vergleich zum Aufwand eines internationalen Gerichtsverfahrens relativ gering zu sein.

Brisant ist dabei vor allem die Diskrepanz zwischen dem juristischen und wirtschaftlichen Aufwand. Während große Unternehmen wie Nintendo üblicherweise umfangreiche Ressourcen in solche Verfahren investieren, könnte der tatsächliche finanzielle Gegenwert am Ende überschaubar bleiben.

Wie das Verfahren letztlich ausgeht, ist weiterhin offen. Auch mögliche weiterführende Konsequenzen – etwa Änderungen am Spiel selbst oder zukünftige Lizenzfragen – sind bislang nicht bestätigt.