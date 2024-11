Nintendo: Streamer auf 152.500 Dollar verklagt

Unter dem Namen „Every Game Guru“ streamte Jesse Keighin seit über zwei Jahren mehr als 50-mal Raubkopien von Videospielen. Jetzt wurde er von Nintendo wegen des Streamings vor ihrer jeweiligen Veröffentlichung verklagt.

Am vergangenen Mittwoch ging beim US-Bezirksgericht von Colorado eine Klage ein von Nintendo ein. Unter den Spielen, die er streamte, zählten auch Mario & Luigi: Brothership und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Um die Spiele zu zeigen, nutzte er modifizierte Konsolen und Emulatoren. Für Letzteres stellte er seinen Zuschauern sogar Links zum Download bereit.

Bisher ignorierte Keighin dutzende Abmahnungen auf YouTube, Twitch und Kick. Wegen Urheberrechtsverletzungen wurden seine Kanäle auf YouTube und Twitch bereits geschlossen.

Keighin war sogar so kühn und schickte Ende Oktober Nintendo einen Brief und gab darin an, „tausende Burner-Kanäle“ zu besitzen und weiter streamen zu wollen.

Der Schadensersatz wegen Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz beläuft sich auf 152.500 Dollar. Weitere Forderungen für „tatsächliche Schäden“ müssen erst noch beziffert werden.

Gegenüber Polygon sagte ein Sprecher von Nintendo zu dem Fall: „Wir können bestätigen, dass wir eine Klage gegen eine Person eingereicht haben, die eindeutig gegen Nintendos geistige Eigentumsrechte verstoßen hat und weiterhin verstößt, sowie gegen unsere Richtlinien für Spielinhalte.“ „Nintendo ist sehr daran interessiert, die kreativen Werke von Spieleentwicklern und Publishern zu schützen, die viel Zeit und Mühe aufwenden, um Erlebnisse zu schaffen, die allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“