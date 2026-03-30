Nintendo: Super Mario Bros Grafik Evolution zeigt 40 Jahre Entwicklung – Von 1983 bis heute

Ein Video zeigt die komplette Grafikentwicklung von Super Mario Bros von 1983 bis 2026.

Eine Reise durch die Videospielgeschichte: Ein neues Video zeigt die beeindruckende Entwicklung der Super Mario Bros-Reihe von ihren Anfängen im Jahr 1983 bis in die Gegenwart.

Über mehrere Jahrzehnte hinweg hat sich die Grafik der 2D-Abenteuer stetig weiterentwickelt. Von einfachen Pixeln und begrenzten Farbpaletten bis hin zu modernen, detaillierten Animationen wird deutlich, wie stark sich die Technik und das visuelle Design verändert haben.

Das Video beleuchtet dabei verschiedene Stationen der Reihe und zeigt, wie sich Stil, Darstellung und technische Möglichkeiten im Laufe der Zeit gewandelt haben. Trotz aller Fortschritte bleibt der charakteristische Look der Serie erhalten und sorgt weiterhin für einen hohen Wiedererkennungswert.

Die Entwicklung von Super Mario Bros steht exemplarisch für den Fortschritt der gesamten Spieleindustrie und verdeutlicht, wie sich klassische Spielkonzepte über Jahrzehnte hinweg weiterentwickeln können.