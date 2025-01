Nintendo: Übertrumpft SONY nun seit 20 Jahren in Japan

Autor:, in / Nintendo

2024 konnte Nintendo das zwanzigste Jahr in Folge den japanischen Spielemarkt dominieren und sich deutlich gegen Hauptkonkurrent SONY durchsetzen.

Laut dem Archiv der Game Data Library waren im vergangenen Jahr mindestens 13 der 15 meistverkauften Konsolenspiele in Japan Nintendo Switch-Titel. Innerhalb der Top 15 sind mit Final Fantasy VII Rebirth (10.) und Dragon Quest III HD-2D Remake (14.) lediglich zwei PlayStation 5-Spiele zu finden.

Somit dominiert Nintendo die physischen Software-Charts in Japan durchgehend seit dem Jahr 2005. 2004 waren noch acht der zehn meistverkauften Spiele für die PlayStation 2 erschienen.

In Sachen Konsolenverkäufe konnte sich die Nintendo Switch gegen die PlayStation 5 behaupten und den Titel für die meistverkaufte Hardware des Jahres in Japan einfahren. Nur in drei Wochen des Jahres konnte die PlayStation 5 stärkere Verkäufe vorweisen.

Auch hier ist Nintendo dank Nintendo DS, Nintendo 3DS und Switch, mit Ausnahme eines einzigen Jahres, in welchem Sonys PSP die Hardware-Verkäufe anführte, seit zwei Jahrzehnten Marktführer in Japan.

Insgesamt gingen die Verkaufszahlen der mittlerweile acht Jahre alten Nintendo Switch im vergangenen Jahr mit drei Millionen Exemplaren gegenüber den Vorjahren zurück. 2023 waren es noch vier Millionen verkaufte Konsolen, 2022 sogar fünf Millionen.

Die PlayStation 5 zieht mit 1,4 Millionen verkauften Exemplaren im Jahr 2024 deutlich den Kürzeren und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr (2,6 Millionen Verkäufe) ebenfalls einen starken Rückgang.

Mit über 35 Millionen verkauften Exemplaren überholt die Nintendo Switch den Nintendo DS (33 Millionen verkaufte Exemplare) und ist jetzt die bisher meistverkaufte Spielkonsole Japans.