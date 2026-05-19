Nintendo: Unternehmen bestätigt Rückkehr zur gamescom 2026

Auf der gamescom 2026 wird auch Nintendo wieder vertreten sein. Das Unternehmen hat offiziell bestätigt, vom 26. bis 30. August 2026 in Köln dabei zu sein.

Mit der Ankündigung steht fest, dass Besucher erneut mit Spielen, Präsentationen und einer größeren Nintendo-Präsenz auf der weltweit größten Gaming-Messe rechnen können.

Weitere Details zum Messeauftritt, möglichen Spielen oder geplanten Shows wurden bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.