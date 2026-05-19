Nintendo: Unternehmen bestätigt Rückkehr zur gamescom 2026

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Image: Nintendo

Nintendo kündigt Teilnahme an der gamescom 2026 an.

Auf der gamescom 2026 wird auch Nintendo wieder vertreten sein. Das Unternehmen hat offiziell bestätigt, vom 26. bis 30. August 2026 in Köln dabei zu sein.

Mit der Ankündigung steht fest, dass Besucher erneut mit Spielen, Präsentationen und einer größeren Nintendo-Präsenz auf der weltweit größten Gaming-Messe rechnen können.

Weitere Details zum Messeauftritt, möglichen Spielen oder geplanten Shows wurden bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben.

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9 Kommentare Added

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  2. mAsTeR OuTi 112300 XP Scorpio King Rang 1 | 19.05.2026 - 14:38 Uhr

    Gamescom ist absolut überbewertet. Tut sich doch kein vernünftiger Mensch mehr an in dieser überwerteten Stadt.

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  4. Erra 22545 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.05.2026 - 14:42 Uhr

    Da ich eh nicht hingehen werde, macht die News nicht viel aus 😅

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  5. GERxJOHNNY 86210 XP Untouchable Star 3 | 19.05.2026 - 15:01 Uhr

    Gamescom ist die schönste Zeit im Jahr. Bei 30 Grad, 3 Stunden in der Schlange stehen. Es gibt kaum was schöneres

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  8. Lord Hektor 387870 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.05.2026 - 17:46 Uhr

    Für die Kleinen, aber auch Großen immer was Feines wenn Nintendo vertreten ist.

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  9. TJ44 5680 XP Beginner Level 3 | 19.05.2026 - 18:25 Uhr

    Die Deutschen haben sich mit Gaming ein Event gewählt, was man drinnen spielt und haben dafür die denkbar schlechteste zeit gewählt. Mitten im Hochsommer im August an den heißesten Tagen. Wie blöd muss man sein.

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